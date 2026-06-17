हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं; G7 समिट में जब PM मोदी से बोलीं मेलोनी- VIDEO

Melodi शब्द दरअसल जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के नामों को मिलाकर इंटरनेट यूजर्स द्वारा बनाया गया एक मीम है, जो 2023 की एक द्विपक्षीय बैठक के बाद शुरू हुआ था।

Modi and Meloni: फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में आयोजित 52वें जी7 (G7) शिखर सम्मेलन के दौरान कूटनीतिक गंभीरता के बीच एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर ली हैं। दोनों नेताओं के बीच की यह अनौपचारिक बातचीत इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और इसके साथ ही #Melodi का ट्रेंड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सम्मेलन के दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया के तमाम बड़े नेता ग्रुप फोटो के लिए मंच पर जुट रहे थे, उसी समय पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक-दूसरे का मुस्कुराकर स्वागत किया और हाथ मिलाया।

वायरल वीडियो में हालांकि आवाज बहुत साफ नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने मेलोनी से हाथ मिलाते हुए उनकी सोशल मीडिया लोकप्रियता का जिक्र किया। इस पर पीएम मोदी के दुभाषिए ने जैसे ही 'इंस्टाग्राम' शब्द का अनुवाद किया, जॉर्जिया मेलोनी हंस पड़ीं। उन्होंने गर्मजोशी से जवाब देते हुए कहा, "हां, हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं।"

यह मजेदार बातचीत ऐसे समय में हुई है जब करीब एक महीने पहले पीएम मोदी ने अपनी रोम यात्रा के दौरान इटली की पीएम मेलोनी को भारत की मशहूर पार्ले मेलोडी टॉफी का एक पैकेट तोहफे में दिया था। इंटरनेट पर चल रहे 'Melodi' ट्रेंड को कूटनीतिक रूप से भुनाने वाले इस वीडियो को मेलोनी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया था, जिसे 1.3 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिले थे। उस वीडियो में मेलोनी हाथ में टॉफी का पैकेट लिए हंसते हुए कह रही थीं, "प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी टॉफी का तोहफा लाए हैं। इस उपहार के लिए धन्यवाद।"

Melodi शब्द दरअसल जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के नामों को मिलाकर इंटरनेट यूजर्स द्वारा बनाया गया एक मीम है, जो 2023 की एक द्विपक्षीय बैठक के बाद शुरू हुआ था। दोनों नेताओं ने भी इस ट्रेंड को हमेशा बेहद सकारात्मक रूप से लिया है। साल 2024 में मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और लिखा "हाय फ्रेंड्स, फ्रॉम #Melodi"। इसके बाद साल 2025 में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने एक सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हैलो, फ्रॉम द मेलोडी टीम।"