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हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं; G7 समिट में जब PM मोदी से बोलीं मेलोनी- VIDEO

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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Melodi शब्द दरअसल जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के नामों को मिलाकर इंटरनेट यूजर्स द्वारा बनाया गया एक मीम है, जो 2023 की एक द्विपक्षीय बैठक के बाद शुरू हुआ था।

हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं; G7 समिट में जब PM मोदी से बोलीं मेलोनी- VIDEO

Modi and Meloni: फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में आयोजित 52वें जी7 (G7) शिखर सम्मेलन के दौरान कूटनीतिक गंभीरता के बीच एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर ली हैं। दोनों नेताओं के बीच की यह अनौपचारिक बातचीत इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और इसके साथ ही #Melodi का ट्रेंड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सम्मेलन के दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया के तमाम बड़े नेता ग्रुप फोटो के लिए मंच पर जुट रहे थे, उसी समय पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक-दूसरे का मुस्कुराकर स्वागत किया और हाथ मिलाया।

वायरल वीडियो में हालांकि आवाज बहुत साफ नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने मेलोनी से हाथ मिलाते हुए उनकी सोशल मीडिया लोकप्रियता का जिक्र किया। इस पर पीएम मोदी के दुभाषिए ने जैसे ही 'इंस्टाग्राम' शब्द का अनुवाद किया, जॉर्जिया मेलोनी हंस पड़ीं। उन्होंने गर्मजोशी से जवाब देते हुए कहा, "हां, हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं।"

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यह मजेदार बातचीत ऐसे समय में हुई है जब करीब एक महीने पहले पीएम मोदी ने अपनी रोम यात्रा के दौरान इटली की पीएम मेलोनी को भारत की मशहूर पार्ले मेलोडी टॉफी का एक पैकेट तोहफे में दिया था। इंटरनेट पर चल रहे 'Melodi' ट्रेंड को कूटनीतिक रूप से भुनाने वाले इस वीडियो को मेलोनी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया था, जिसे 1.3 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिले थे। उस वीडियो में मेलोनी हाथ में टॉफी का पैकेट लिए हंसते हुए कह रही थीं, "प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी टॉफी का तोहफा लाए हैं। इस उपहार के लिए धन्यवाद।"

Melodi शब्द दरअसल जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के नामों को मिलाकर इंटरनेट यूजर्स द्वारा बनाया गया एक मीम है, जो 2023 की एक द्विपक्षीय बैठक के बाद शुरू हुआ था। दोनों नेताओं ने भी इस ट्रेंड को हमेशा बेहद सकारात्मक रूप से लिया है। साल 2024 में मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और लिखा "हाय फ्रेंड्स, फ्रॉम #Melodi"। इसके बाद साल 2025 में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने एक सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हैलो, फ्रॉम द मेलोडी टीम।"

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आपको बता दें कि अपनी पांच देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रोम में मेलोनी के साथ ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा भी किया था, जहां दोनों नेताओं के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई थी। फ्रांस की धरती पर हुई यह हालिया मुलाकात उसी मजबूत कूटनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ा रही है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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