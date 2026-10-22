हम BJP की कठपुतली नहीं, अब छिपकर नहीं... कश्मीर में पहली बार दफ्तर खोल बोला RSS का सहयोगी संगठन
भाजपा से दूरी बनाने और आरोपों का जवाब देते हुए BMS ने साफ कहा कि वे भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की कठपुतली नहीं हैं। समीर कुचे ने स्पष्ट किया कि उनका राजनीति और धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का सहयोगी संगठन भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने पहली बार कश्मीर में अपना दफ्तर खोला है। लंबे समय तक यानी कई वर्षों तक कश्मीर घाटी में गुप्त या कम प्रोफाइल रखकर काम करने के बाद, संघ से जुड़े किसी संगठन ने पहली बार खुले तौर पर दफ्तर खोला है, जो एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकत है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बारसू (अवंतीपोरा) गांव में भारतीय मजदूर संघ ने अपना पहला संभागीय कार्यालय सार्वजनिक रूप से खोल दिया है।
BMS के कश्मीर प्रभारी समीर कुचे ने इस कदम पर कहा कि घाटी में परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं और अब छिपकर नहीं, बल्कि खुले तौर पर काम करने का समय आ गया है। BMS का दावा है कि कश्मीर में 20 मजदूर संगठन उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिससे उन्हें घाटी में अपनी पकड़ मजबूत करने का जरिया मिल रहा है।
राजनीतिक खींचतान और आरोपों पर करारा पलटवार
भाजपा से दूरी बनाने और आरोपों का जवाब देते हुए BMS ने साफ कहा कि वे भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की कठपुतली नहीं हैं। समीर कुचे ने स्पष्ट किया कि उनका राजनीति और धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें मुस्लिम विरोधी समझे जाने की धारणा पूरी तरह बेबुनियाद है। एक तरफ जहां BMS राजनीति से अलग रहने का दावा कर रहा है, वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी संगठन से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्हें घाटी में BMS के किसी दफ्तर की जानकारी नहीं है।
विरोधी दलों का तीखा हमला
इस घटनाक्रम से घाटी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीपीआई(एम) नेता और सीटू (CITU) प्रमुख एम. वाई. तारिगामी ने इस घटनाक्रम को "राज्य-प्रायोजित प्रोजेक्ट" (State-sponsored project) करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ अपनी विभाजनकारी राजनीति और अल्पसंख्यकों के खिलाफ रुख के लिए जाना जाता है और घाटी में असली ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं दी जा रही है।
2016 में बुरहान वानी के दौर के समय संघ से जुड़े समीर कुचे ने अपने कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि एक समय ऐसा था जब उनके अपने रिश्तेदारों ने उन्हें 'संघी' बताकर उनके पानी पीने के गिलास तक को कपड़े से उठाया था। तिरंगा फहराने का वीडियो पोस्ट करने पर उन्हें सोशल मीडिया पर हजारों गालियां मिली थीं। हालांकि, उनका मानना है कि कश्मीर अब उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।