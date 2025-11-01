हम उनके जैसे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक को क्या दिया संदेश; आर्मी चीफ ने बताया
संक्षेप: आर्मी चीफ ने कहा कि हमने उन जगहों पर हमला किया जहां आतंकवादी मौजूद थे। हमने बेगुनाह नागरिकों या रक्षा ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपना लक्ष्य हासिल किया और पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि हम उनके जैसे नहीं हैं।
आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सिद्धांतों और तकनीक की मिली-जुली ताकत से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान में नागरिक या सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। मध्यप्रदेश के रीवा जिले में जनरल द्विवेदी ने पत्रकारों से कहा कि भारत ने पड़ोसी देश में सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया।
उन्होंने कहा, ‘हमने उन जगहों पर हमला किया जहां आतंकवादी मौजूद थे। हमने बेगुनाह नागरिकों या रक्षा ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। हमने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में अपना लक्ष्य हासिल किया और पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि हम उनके जैसे नहीं हैं।’
पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने छह और सात मई की दरम्यानी रात को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के कारण चार दिनों तक जबरदस्त झड़पें हुईं जो 10 मई को सैनिक कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ खत्म हुईं।
थल सेना प्रमुख ने कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा क्योंकि हमने अपने सिद्धांतों और तकनीक की मिली-जुली ताकत से लड़ाई लड़ी। हमने यह पक्का किया कि पाकिस्तान में किसी भी बेगुनाह नागरिक को नुकसान न हो। हमने सिर्फ आतंकवादियों और उनके आकाओं को निशाना बनाया।’
उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए। जनरल द्विवेदी ने अपने पुराने स्कूल, रीवा सैनिक स्कूल में एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारतीय सेनाओं ने यह सुनिश्चित किया कि जब प्रार्थना या नमाज अदा की जा रही हो तो कोई कार्रवाई न की जाए।
