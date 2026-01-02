हम चाइनीज और मोमो नहीं, भारतीय हैं; नागालैंड के भाजपा नेता की वायरल अपील

संक्षेप: तेमजेन इमना ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर के लोग भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने उन लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाया जो आज भी शारीरिक बनावट के आधार पर अपने ही देश के नागरिकों को बाहरी या विदेशी समझते हैं।

त्रिपुरा के एक छात्र की हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में हुई मौत की घटना ने पूरे देश, खासकर पूर्वोत्तर भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया। ऐसा आरोप है कि इस घटना के दौरान नस्लीय टिप्पणियां भी की गईं। अक्सर अपने मजाकिया अंदाज और हाजिरजवाबी के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर रहने वाले नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग (Temjen Imna Along) ने इस मामले पर अत्यंत ही गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर नस्लीय टिप्पणी करने वालों को आईना दिखाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हम खुद को किसी भी तरह से चाइनीज नहीं मानते, और न ही हम 'मोमो' हैं। मोमो एक डिश है, खाने की चीज है और बहुत अच्छी डिश है। लोगों को उसे खाना चाहिए। लेकिन इंसानों को खाने की चीज के नाम से पुकारना और उन्हें पराया समझना पूरी तरह गलत है।”

तेमजेन इम्ना ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर के लोग भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने उन लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाया जो आज भी शारीरिक बनावट के आधार पर अपने ही देश के नागरिकों को बाहरी या विदेशी समझते हैं। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि उनके शब्द किसी की भावनाओं और उसकी पहचान को कितनी गहरी चोट पहुंचा सकते हैं।