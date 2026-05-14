wbchse.wb.gov.in , WBCHSE HS Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल 12th रिजल्ट आज 11 बजे, wbresults.nic.in पर करें चेक

WBCHSE HS Result 2026 Live Updates

WBCHSE HS Result 2026 Live Updates , wbresults.nic.in : वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन आज 14 मई को सुबह 10.30 बजे पश्चिम बंगाल डब्ल्यूबीसीएचएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। हालांकि परीक्षार्थी आधे घंटे बाद 11 बजे से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in या wbresults.nic.in पर 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम 2026 बोर्ड की उपरोक्त वेबसाइट्स के अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। डब्ल्यूबीसीएचएसई ने कहा है कि नतीजों की घोषणा सुबह 10.30 बजे विद्यासागर भवन, साल्टलेक, कोकाटा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पास प्रतिशत, मेरिट लिस्ट व टॉपरों की डिटेल्स दी जाएगी। इस साल परीक्षा के लिए कुल 7.1 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वेस्ट बंगाल 12वीं बोर्ड WBCHSE HS परीक्षा 2026 का आयोजन 12 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक हुआ था। यहां पढ़ें 12वीं परिणाम ( HS Result 2026 West Bengal ) के लाइव अपडेट्स पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट यहां चेक करें WBCHSE पश्चिम बंगाल 12वीं बोर्ड रिजल्ट किन वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे wbchse.wb.gov.in wbchse.nic.in wbresults.nic.in www.livehindustan.com WBCHSE वेबसाइट पर रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल wbchse.wb.gov.in या wbresults.nic.in पर जाएं। स्टेप 2- - होमपेज पर "Uchcha Madhyamik Pariksha Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। स्टेप 4- 'सबमिट' बटन दबाते ही आपका डिजिटल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 5- भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें। WBCHSE HS मार्कशीट डिजीलॉकर (DigiLocker) पर कैसे डाउनलोड करें सीधे वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजीलॉकर से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां डॉक्यूमेंट पूरी तरह मान्य होते हैं। स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: 1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें। 2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। 3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं। 4. वहां आपको WB Uchcha Madhyamik का विकल्प चुनना होगा। 5. इसके बाद Uchcha Madhyamik पर क्लिक करें। 6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें। 7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

14 May 2026, 06:10:02 AM IST West Bengal HS Result 2026 Live: मोबाइल ऐप से कैसे देखें West Bengal HS Result 2026 Live: WBCHSE Results 2026 को चेक करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन स्टेप्स से कर सकते हैं- - अपने मोबाइल में ‘WBCHSE 12th Results 2026’ ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें - ऐप खोलें और अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें - सभी जानकारी सही भरकर सबमिट करें - इसके बाद आपका रिजल्ट सीधे मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगा - इस तरीके से छात्र बिना वेबसाइट पर जाए भी अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं।

14 May 2026, 06:08:31 AM IST West Bengal HS Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल बोर्ड HS रिजल्ट में ये जानकारी दी जाएगी West Bengal HS Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल बोर्ड HS रिजल्ट में ये जानकारी दी जाएगी छात्र का नाम रोल नंबर थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिले अंक कुल अंक ग्रेड पास होने की स्थिति (पास/फेल/कम्पार्टमेंट)

14 May 2026, 06:00:11 AM IST West Bengal HS Result 2026 Live: क्या है पासिंग मार्क्स नियम West Bengal HS Result 2026 Live: वेस्ट बंगाल एचएस ( WB HS ) परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को आवश्यक अंक प्राप्त करके थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों ही पेपर उत्तीर्ण करना भी आवश्यक है।

14 May 2026, 06:00:11 AM IST West Bengal HS Result 2026 Live: डिजीलॉकर (DigiLocker) पर मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें? West Bengal HS Result 2026 Live: डिजीलॉकर (DigiLocker) पर मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें? सीधे वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजीलॉकर से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां डॉक्यूमेंट पूरी तरह मान्य होते हैं। स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: 1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें। 2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। 3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं। 4. वहां आपको WB Uchcha Madhyamik का विकल्प चुनना होगा। 5. इसके बाद Uchcha Madhyamik पर क्लिक करें। 6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें। 7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

14 May 2026, 06:00:11 AM IST West Bengal HS Result 2026 Live: WBCHSE वेबसाइट पर रिजल्ट कैसे चेक करें West Bengal HS Result 2026 Live: WBCHSE वेबसाइट पर रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप1 - सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल wbchse.wb.gov.in या wbresults.nic.in पर जाएं। स्टेप 2 - होमपेज पर "Uchcha Madhyamik Pariksha Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। स्टेप 4- 'सबमिट' बटन दबाते ही आपका डिजिटल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 5- भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।