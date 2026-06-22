70 लाख नहीं अब 1 करोड़ मिलेंगे, शुभेंदु सरकार ने पहले ही बजट में किसके लिए खोला खजाना

पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पहला बजट पेश कर दिया है। सोमवार को राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों समेत कई वर्गों के लिए घोषणाएं की गईं हैं।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना पहला बजट सोमवार को पेश किया है। पार्टी ने विधायकों की निधि में बड़ा इजाफा किया है। इसके साथ ही अब क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिनिधियों को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने एक लाख सरकारी पदों को भी भरने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा था कि सरकार ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पिछली सरकार से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश कर सकती है।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण में बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने एक लाख सरकारी पद भरने का वादा किया, जिनमें से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए होंगी। साथ ही विधायक निधि 70 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा की। दासगुप्ता ने कहा कि सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है।

DA को लेकर बड़ा ऐलान उन्होंने जोर देकर कहा कि राजकोषीय अनुशासन सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बना रहेगा। दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में वृद्धि एक अक्टूबर से प्रभावी होगी और कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। मंत्री ने कहा, 'हम सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाओं को जारी रखेंगे।'

महिलाओं और बुजुर्गों को फायदा सरकार ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए। मंत्री ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा की और कहा कि इस योजना को सुगम बनाने के लिए जल्द ही 'पिंक कार्ड' प्रणाली शुरू की जाएगी। बजट में कुछ विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए भी उपाय शामिल किए गए हैं।

सेवानिवृत्त पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जबकि राजनीतिक कारणों से जेल में रहे लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। नई सरकार के रोजगार लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में एक लाख रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा, जिनमें एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

पश्चिम बंगाल सरकार 20,000 पुलिस पदों, 50,000 शिक्षण पदों को भरेगी। सिविक पुलिस, होमगार्ड और ग्रीन पुलिस के मासिक वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि करेगी।