Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केरल में कुदरत का कहर! वायनाड में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत, मंत्री बोले- यह इंसानी गलती है

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यह हादसा कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ। यह वही इलाका है जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली अनाक्कमपॉइल-मेप्पडी टनल रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जिस वक्त पहाड़ी दरकी, वहां टनल प्रोजेक्ट से जुड़े कई मजदूर मौजूद थे।

केरल के वायनाड जिले में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मंगलवार को यहां एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। मलबे के नीचे अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

यह हादसा कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ। यह वही इलाका है जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली अनाक्कमपॉइल-मेप्पडी टनल रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जिस वक्त पहाड़ी दरकी, वहां टनल प्रोजेक्ट से जुड़े कई मजदूर मौजूद थे। हादसे में मजदूरों को लाने-ले जाने वाली कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबकर पूरी तरह डैमेज हो गई हैं।

मलबे में दबे हो सकते हैं 10 लोग, रेस्क्यू जारी

चट्टान खिसकते ही आस-पास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और कई लोगों को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल प्रशासन को डर है कि करीब 10 लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। मलबे से निकाले गए छह गंभीर घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें राहत काम में जुट गई हैं। केरल के राजस्व मंत्री एपी अनिल कुमार ने बताया कि वायनाड और कोझिकोड से एनडीआरएफ के करीब 60 जवानों को तुरंत मौके पर तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें:मुंबई में आफत की बारिश का अलर्ट, ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक डायवर्ट; स्कूल बंद

"यह प्राकृतिक नहीं, इंसान की गलती से हुआ हादसा है"

इस बीच, हादसे को लेकर केरल सरकार के मंत्रियों ने कोंकण रेलवे पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटनास्थल के लिए रवाना होने से पहले राज्य के कृषि मंत्री टी सिद्दीकी ने कहा, "यह कोई प्राकृतिक भूस्खलन नहीं है, बल्कि एक 'मैन-मेड' (इंसान की गलती से हुआ) हादसा है। यह सीधे-सीधे लापरवाही का मामला है। जिला कलेक्टर ने पहले ही लिखित में कोंकण रेलवे को चेतावनी दी थी कि इस साइट पर भूस्खलन का भारी खतरा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया।"

मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो साल पहले साल 2024 में मुंडक्कई में हुए ऐसे ही एक भयानक भूस्खलन में हम 298 लोगों की जान गंवा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में बारिश; येलो अलर्ट

वायनाड में IMD का रेड अलर्ट

हादसे की खबर मिलते ही केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री एपी अनिल कुमार और टी सिद्दीकी को खुद वायनाड जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभालने को कहा है।

दूसरी ओर, मौसम विभाग (IMD) ने वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड के लिए भारी से बेहद भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटों में इस इलाके में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिलों को 'ऑरेंज अलर्ट' पर रखा गया है।

ये भी पढ़ें:महाराष्ट्र में विनाशकारी बारिश, बादल फटने का अलर्ट, त्र्यंबकेश्वर मंदिर बंद

वायनाड का वो पुराना दर्द

वायनाड के लिए भूस्खलन का यह डर नया नहीं है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर बसा यह खूबसूरत जिला केरल के सबसे संवेदनशील डेंजर जोन में आता है। इतिहास में यह जिला कई बार ऐसे जख्म झेल चुका है। हालिया बरसों में सबसे बड़ी त्रासदी 30 जुलाई 2024 को आई थी, जब मुंडक्कई इलाके में रात के वक्त पूरा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया था और सोते हुए 298 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 1984, 1992 और 2007 में भी यहां बड़े भूस्खलन दर्जनों लोगों की जिंदगी लील चुके हैं। भू-वैज्ञानिकों के मुताबिक, वायनाड, मलप्पुरम और कोझिकोड की सीमा से लगी ये पहाड़ियां भौगोलिक रूप से बेहद कमजोर हैं, जहां जरा सी भी लापरवाही बड़ी तबाही को दावत देती है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Kerala
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।