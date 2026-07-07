केरल में कुदरत का कहर! वायनाड में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत, मंत्री बोले- यह इंसानी गलती है

यह हादसा कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ। यह वही इलाका है जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली अनाक्कमपॉइल-मेप्पडी टनल रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जिस वक्त पहाड़ी दरकी, वहां टनल प्रोजेक्ट से जुड़े कई मजदूर मौजूद थे।

केरल के वायनाड जिले में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मंगलवार को यहां एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। मलबे के नीचे अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

यह हादसा कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ। यह वही इलाका है जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली अनाक्कमपॉइल-मेप्पडी टनल रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जिस वक्त पहाड़ी दरकी, वहां टनल प्रोजेक्ट से जुड़े कई मजदूर मौजूद थे। हादसे में मजदूरों को लाने-ले जाने वाली कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबकर पूरी तरह डैमेज हो गई हैं।

मलबे में दबे हो सकते हैं 10 लोग, रेस्क्यू जारी चट्टान खिसकते ही आस-पास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और कई लोगों को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल प्रशासन को डर है कि करीब 10 लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। मलबे से निकाले गए छह गंभीर घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें राहत काम में जुट गई हैं। केरल के राजस्व मंत्री एपी अनिल कुमार ने बताया कि वायनाड और कोझिकोड से एनडीआरएफ के करीब 60 जवानों को तुरंत मौके पर तैनात किया गया है।

"यह प्राकृतिक नहीं, इंसान की गलती से हुआ हादसा है" इस बीच, हादसे को लेकर केरल सरकार के मंत्रियों ने कोंकण रेलवे पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटनास्थल के लिए रवाना होने से पहले राज्य के कृषि मंत्री टी सिद्दीकी ने कहा, "यह कोई प्राकृतिक भूस्खलन नहीं है, बल्कि एक 'मैन-मेड' (इंसान की गलती से हुआ) हादसा है। यह सीधे-सीधे लापरवाही का मामला है। जिला कलेक्टर ने पहले ही लिखित में कोंकण रेलवे को चेतावनी दी थी कि इस साइट पर भूस्खलन का भारी खतरा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया।"

मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो साल पहले साल 2024 में मुंडक्कई में हुए ऐसे ही एक भयानक भूस्खलन में हम 298 लोगों की जान गंवा चुके हैं।

वायनाड में IMD का रेड अलर्ट हादसे की खबर मिलते ही केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री एपी अनिल कुमार और टी सिद्दीकी को खुद वायनाड जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभालने को कहा है।

दूसरी ओर, मौसम विभाग (IMD) ने वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड के लिए भारी से बेहद भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटों में इस इलाके में 265 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिलों को 'ऑरेंज अलर्ट' पर रखा गया है।