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वायनाड भूस्खलन से पहले कलेक्टर ने दी थी चेतावनी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी!

By Shubham Sharma
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अगर प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता, तो शायद यह हादसा टल सकता था। केरल के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री सनी जोसेफ ने साफ तौर पर कहा है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक 'मैन-मेड' यानी इंसानी लापरवाही से पैदा हुआ हादसा है।

केरल के वायनाड में मंगलवार को हुए भयानक भूस्खलन ने एक बार फिर विकास और पर्यावरण के संतुलन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की जान जा चुकी है और सात लोग अब भी लापता हैं। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि अगर प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता, तो शायद यह हादसा टल सकता था।

केरल के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री सनी जोसेफ ने साफ तौर पर कहा है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक 'मैन-मेड' यानी इंसानी लापरवाही से पैदा हुआ हादसा है।

कलेक्टर की चिट्ठी को किया गया नजरअंदाज

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, असल में, वायनाड की जिला कलेक्टर मेघाश्री डी आर ने करीब दो हफ्ते पहले (20 जून को) ही एक सख्त चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ कहा था कि मीनाक्षी इलाके के पास चल रहे ट्विन टनल प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोक दिया जाए। कलेक्टर का आदेश था कि जब तक सुरंग की खुदाई से निकली मिट्टी को वहां से पूरी तरह हटा नहीं लिया जाता, तब तक काम आगे न बढ़ाया जाए।

लापरवाही की हद देखिए कि इस आदेश को पूरी तरह हवा में उड़ा दिया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी बिना मिट्टी हटाए सुरंग की खुदाई में जुटी रही। भारी बारिश के बीच यही जमा की गई ढीली मिट्टी धंस गई और मंगलवार को तबाही का कारण बनी।

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'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'

केरल के पर्यावरण मंत्री सनी जोसेफ ने कहा, "कलेक्टर ने साइट पर जमा हो रही मिट्टी को हटाने के कड़े निर्देश दिए थे। लेकिन कंपनी ने इसकी परवाह नहीं की और टनलिंग का काम जारी रखा। यह सीधे-सीधे चेतावनी को नजरअंदाज करने का मामला है। हम उन कमियों और लापरवाहियों की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों की जान जोखिम में डाली।"

राज्य के कृषि मंत्री टी सिद्दीकी ने भी मीडिया से बात करते हुए इसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा, "प्रोजेक्ट साइट पर बिना किसी वैज्ञानिक तरीके के ढीली मिट्टी का ढेर लगा दिया गया था। सरकार ने पहले ही कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को सुरक्षा के सारे इंतजाम करने और भारी बारिश के दौरान काम रोकने की हिदायत दी थी।"

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क्या है यह टनल प्रोजेक्ट?

यह सुरंग कोझिकोड के अनक्कमपॉयल को वायनाड के मेप्पडी से जोड़ेगी। करीब 8.2 किलोमीटर लंबी यह सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़कों में से एक बनने वाली है। 2400 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद कोझिकोड और वायनाड के बीच के सफर को आसान और कम समय का बनाना है।

इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के पास है।

सुरंग बनाने का काम भोपाल की कंपनी 'दिलीप बिल्डकॉन' को मिला है, जबकि एप्रोच रोड और पुल बनाने का काम कोलकाता की 'रॉयल कंस्ट्रक्ट' कर रही है।

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सुप्रीम कोर्ट से मिली थी मंजूरी, पर शर्तों के साथ

इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणविदों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट से वेस्टर्न घाट के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की क्लीयरेंस को सही ठहराते हुए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यह साफ कर दिया था कि निर्माण कार्य के दौरान अगर किसी भी तरह के पर्यावरण नियमों का उल्लंघन होता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला रहेगा।

फिलहाल, केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने इस पूरे मामले और अधिकारियों की लापरवाही का संज्ञान ले लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में जिम्मेदार कंपनियों और अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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