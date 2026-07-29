वास्तेगुनेहुईयां, कुचु-पुचु और FOMO… जेन Z-या गई संसद, लोकसभा में खूब गूंजे ट्रेंडिंग वर्ड्स

हाल ही में पेपर लीक के खिलाफ देशभर में हुए युवाओं के प्रदर्शन की वजह से जेन जी चर्चा में हैं। अब लोकसभा में कई सांसद भी इन्हें लुभाने के लिए ट्रेडिंग शब्दों का सहारा लेते नजर आए। Delulu, FOMO… किसने क्या कहा?

अब देश की संसद भी जेन जी-या गई है। जी हां, मंगलवार को लोकसभा का नजारा देख कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। यहां एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान सांसदों का अंदाज चर्चा में आ गया है। इसकी वजह है उनकी जेन जी वाली भाषा। कई सांसद मंगलवार को अपने भाषणों में जेन जी के बीच ट्रेडिंग शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। कई सांसदों ने युवाओं को लुभाने के लिए उनकी भाषा में एक दूसरे पर तंज कसा। इसकी वजह से बीच बीच में लोकसभा का माहौल भी हल्का हो गया।

इससे पहले लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर सत्ता पक्षा और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सत्तारूढ़ NDA ने एंटी पेपर लीक विधेयक को परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के हित में उठाया गया सख्त कदम बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने की कोशिश करार देते हुए कहा कि समस्या कानून की नहीं, बल्कि सरकार की मंशा और जवाबदेही की है। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष के सांसदों ने अपनी बातों को धार देने के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर Gen Z के ट्रेंडिंग स्लैंग जैसे कुचु पुचु, 'Delulu', 'FOMO', 'MIA' और 'Clock It' का इस्तेमाल किया।

किसने क्या कहा? सोशल मीडिया पर कुछ सांसदों के भाषण वायरल हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए Gen Z की भाषा का सहारा लिया। उन्होंने कहा, “मैं विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को Gen Z की भाषा में समझाता हूं। पहले 37 दिनों तक वे MIA रहे... फिर उन्हें FOMO हुआ... और इसीलिए वे पीएम आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। आखिर में उनको Delulu हुआ, उन्हें लगा कि प्रदर्शनकारी छात्र उनके साथ आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया।”

बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या का भी अलग अंदाज बहस के बी है बांसुरी स्वराज भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करती दिखीं। सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, "जहां कांग्रेस ने पॉलिसी वैक्यूम पैदा की, वहीं अगर मैं Gen Z की भाषा का इस्तेमाल करूं तो मोदी जी ने इसे 'Clocked it' किया और एक ठोस समाधान निकाला।" वहीं तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को लगता है कि युवा उनके साथ हैं, लेकिन “इससे बड़ा कोई Delulu नहीं हो सकता।”

वास्तेगुनेहुईया और कुचु पुचु इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेडिंग रहे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने युवा प्रदर्शनकारियों का जिक्र करते हुए कहा, “उनके हाथ में पत्थर नहीं था, संविधान था। किसी ने रील बनाई, किसी ने मीम बनाया, किसी ने गीत गाया।…वो वास्तेगुनेहुईया भी कहते थे… वो इतने प्यार से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे कुचु पुचु इस्तीफा दे दो…।” उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकार की नाकामी की वजह से सड़कों पर आना पड़ा।