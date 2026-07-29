Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वास्तेगुनेहुईयां, कुचु-पुचु और FOMO… जेन Z-या गई संसद, लोकसभा में खूब गूंजे ट्रेंडिंग वर्ड्स

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हाल ही में पेपर लीक के खिलाफ देशभर में हुए युवाओं के प्रदर्शन की वजह से जेन जी चर्चा में हैं। अब लोकसभा में कई सांसद भी इन्हें लुभाने के लिए ट्रेडिंग शब्दों का सहारा लेते नजर आए। Delulu, FOMO… किसने क्या कहा?

Gen Z trending words echoed in Loksabha
जेन Z-या गई संसद

अब देश की संसद भी जेन जी-या गई है। जी हां, मंगलवार को लोकसभा का नजारा देख कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। यहां एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान सांसदों का अंदाज चर्चा में आ गया है। इसकी वजह है उनकी जेन जी वाली भाषा। कई सांसद मंगलवार को अपने भाषणों में जेन जी के बीच ट्रेडिंग शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। कई सांसदों ने युवाओं को लुभाने के लिए उनकी भाषा में एक दूसरे पर तंज कसा। इसकी वजह से बीच बीच में लोकसभा का माहौल भी हल्का हो गया।

इससे पहले लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर सत्ता पक्षा और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सत्तारूढ़ NDA ने एंटी पेपर लीक विधेयक को परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के हित में उठाया गया सख्त कदम बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने की कोशिश करार देते हुए कहा कि समस्या कानून की नहीं, बल्कि सरकार की मंशा और जवाबदेही की है। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष के सांसदों ने अपनी बातों को धार देने के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर Gen Z के ट्रेंडिंग स्लैंग जैसे कुचु पुचु, 'Delulu', 'FOMO', 'MIA' और 'Clock It' का इस्तेमाल किया।

किसने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर कुछ सांसदों के भाषण वायरल हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए Gen Z की भाषा का सहारा लिया। उन्होंने कहा, “मैं विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को Gen Z की भाषा में समझाता हूं। पहले 37 दिनों तक वे MIA रहे... फिर उन्हें FOMO हुआ... और इसीलिए वे पीएम आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। आखिर में उनको Delulu हुआ, उन्हें लगा कि प्रदर्शनकारी छात्र उनके साथ आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया।”

ये भी पढ़ें:'जैसे पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों' धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भड़का विपक्ष

बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या का भी अलग अंदाज

बहस के बी है बांसुरी स्वराज भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करती दिखीं। सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, "जहां कांग्रेस ने पॉलिसी वैक्यूम पैदा की, वहीं अगर मैं Gen Z की भाषा का इस्तेमाल करूं तो मोदी जी ने इसे 'Clocked it' किया और एक ठोस समाधान निकाला।" वहीं तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को लगता है कि युवा उनके साथ हैं, लेकिन “इससे बड़ा कोई Delulu नहीं हो सकता।”

ये भी पढ़ें:प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर ऐसा क्या कहा कि लोकसभा में छिड़ गया हंगामा

वास्तेगुनेहुईया और कुचु पुचु

इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेडिंग रहे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने युवा प्रदर्शनकारियों का जिक्र करते हुए कहा, “उनके हाथ में पत्थर नहीं था, संविधान था। किसी ने रील बनाई, किसी ने मीम बनाया, किसी ने गीत गाया।…वो वास्तेगुनेहुईया भी कहते थे… वो इतने प्यार से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे कुचु पुचु इस्तीफा दे दो…।” उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकार की नाकामी की वजह से सड़कों पर आना पड़ा।

ये भी पढ़ें:जो पड़ोसी देश में हुआ, वो हरकत कहीं यहां पर ना हो जाए; ओवैसी ने सरकार को चेताया

सुप्रिया सुले ने जताई आपत्ति

इस बीच बहस में लगातार इस्तेमाल हो रहे Gen Z स्लैंग पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने सभी सांसदों को मुद्दे की गंभीरता याद दिलाते हुए कहा, "आप भी delulu में मत रहो कि युवा आपके साथ हैं।”… उन्होंने आगे कहा, “हम Gen Z की भाषा में क्यों उलझ रहे हैं? यह बहस ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी की प्रतियोगिता नहीं है कि किसे कितने नए शब्द आते हैं। हम यहां देश के छात्रों से जुड़े एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं।"

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Parliament Monsoon Session
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।