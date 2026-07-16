सिया गोयल ने किया है एक और कांड? CCTV देखने खाटू श्याम मंदिर क्यों पहुंची पुलिस

पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल मामले में पुलिस की जांच चल रही है। सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की शादी के दावों की जांच करने पुलिस राजस्थान पहुंची थी। हालांकि, अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल, जानकारी जानकारियां जुटाई जा रहीं हैं।

सिया गोयल और चेतन चौधरी के शादी के दावों की जांच जारी है। इसी क्रम में पुणे पुलिस राजस्थान पहुंची थी। खबर है कि पुलिस ने खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर जांच की। हालांकि, इस दौरान अधिकारियों को खास सफलता नहीं मिल सकी है। गुरुवार को सिया और चेतन की 14 दिनों की हिरासत खत्म हो रही है, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुणे ग्रामीण पुलिस ने शादी के दावों की जांच के लिए खाटू श्याम मंदिर पहुंची थी। उन्होंने बताया था कि इस दौरान अधिकारियों से मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की गई थी, लेकिन कोई भी फुटेज पुलिस को नहीं मिला।

शादी का दावा पीटीआई भाषा के अनुसार, 7 जुलाई को पुणे ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'सिया और चेतन के बीच हुई बातचीत के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। उनकी शादी के बारे में कुछ अपुष्ट खबरें भी आई हैं। हम इस दावे का सत्यापन कर रहे हैं और यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या शादी का कानूनी रूप से पंजीकरण कराया गया था।'

जांचकर्ता अग्रवाल हत्याकांड की कथित साजिश की जांच के तहत आरोपियों से बरामद डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। इनमें मोबाइल फोन का डेटा और चैट रिकॉर्ड भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी, क्योंकि वह उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था।

केतन से शादी नहीं करने की कही थी बात इस बीच सिया गोयल का स्नैपचैट मैसेज भी वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि केतन से शादी नहीं होने वाली। एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया था कि यह संदेश कथित तौर पर मई में भेजा गया था, जो केतन की कथित हत्या से कुछ सप्ताह पहले का है। उन्होंने बताया कि पुलिस स्नैपचैट संदेश की प्रामाणिकता की भी जांच कर रही है।

कथित स्नैपचैट संदेश में, सिया ने अपनी सहेली से नवंबर में उदयपुर में प्रस्तावित शादी के लिए टिकट बुक कराने के वास्ते उसके आधार कार्ड की प्रति भेजने को कहा था, लेकिन साथ ही यह भी लिखा था कि शादी नहीं होने वाली है। संदेश में लिखा था, 'शादी के टिकट के लिए अपने आधार कार्ड के दोनों ओर की फोटो भेज देना। वैसे भी शादी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी भेज देना।'