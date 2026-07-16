सिया गोयल ने किया है एक और कांड? CCTV देखने खाटू श्याम मंदिर क्यों पहुंची पुलिस
पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल मामले में पुलिस की जांच चल रही है। सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की शादी के दावों की जांच करने पुलिस राजस्थान पहुंची थी। हालांकि, अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल, जानकारी जानकारियां जुटाई जा रहीं हैं।
सिया गोयल और चेतन चौधरी के शादी के दावों की जांच जारी है। इसी क्रम में पुणे पुलिस राजस्थान पहुंची थी। खबर है कि पुलिस ने खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर जांच की। हालांकि, इस दौरान अधिकारियों को खास सफलता नहीं मिल सकी है। गुरुवार को सिया और चेतन की 14 दिनों की हिरासत खत्म हो रही है, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुणे ग्रामीण पुलिस ने शादी के दावों की जांच के लिए खाटू श्याम मंदिर पहुंची थी। उन्होंने बताया था कि इस दौरान अधिकारियों से मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की गई थी, लेकिन कोई भी फुटेज पुलिस को नहीं मिला।
शादी का दावा
पीटीआई भाषा के अनुसार, 7 जुलाई को पुणे ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'सिया और चेतन के बीच हुई बातचीत के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। उनकी शादी के बारे में कुछ अपुष्ट खबरें भी आई हैं। हम इस दावे का सत्यापन कर रहे हैं और यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या शादी का कानूनी रूप से पंजीकरण कराया गया था।'
जांचकर्ता अग्रवाल हत्याकांड की कथित साजिश की जांच के तहत आरोपियों से बरामद डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। इनमें मोबाइल फोन का डेटा और चैट रिकॉर्ड भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी, क्योंकि वह उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था।
केतन से शादी नहीं करने की कही थी बात
इस बीच सिया गोयल का स्नैपचैट मैसेज भी वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि केतन से शादी नहीं होने वाली। एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया था कि यह संदेश कथित तौर पर मई में भेजा गया था, जो केतन की कथित हत्या से कुछ सप्ताह पहले का है। उन्होंने बताया कि पुलिस स्नैपचैट संदेश की प्रामाणिकता की भी जांच कर रही है।
कथित स्नैपचैट संदेश में, सिया ने अपनी सहेली से नवंबर में उदयपुर में प्रस्तावित शादी के लिए टिकट बुक कराने के वास्ते उसके आधार कार्ड की प्रति भेजने को कहा था, लेकिन साथ ही यह भी लिखा था कि शादी नहीं होने वाली है। संदेश में लिखा था, 'शादी के टिकट के लिए अपने आधार कार्ड के दोनों ओर की फोटो भेज देना। वैसे भी शादी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी भेज देना।'
18 जून को कर दी थी हत्या
सिया और चेतन पर आरोप हैं कि दोनों ने लोनावला स्थित लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल को ऊंचाई से धक्का दे दिया था। इसके बाद मौके पर ही केतन की मौत हो गई थी। दोनों को अदालत ने 16 जुलाई तक हिरासत में भेजा था। केतन की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। वहीं, पहले कारोबारी के पिता भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें