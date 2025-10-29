Hindustan Hindi News
कहीं ट्रंप पाकिस्तान पर कुछ न कह दें; क्यों PM मोदी नहीं गए मलेशिया, या बिहार है वजह?

संक्षेप: साल 2014 में सरकार बनाने के बाद से ही पीएम मोदी साल 2022 को छोड़कर सभी बैठकों में शामिल हुए हैं। कोविड के कारण 2020 और 2021 में शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किए गए थे। रविवार को आसियान शिखर सम्मेलन में उन्होंने वर्चुअल तरीके से शिरकत की और भाषण दिया।

Wed, 29 Oct 2025 11:43 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसियान शिखर सम्मेलन में नहीं जाने के तार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के मलेशिया नहीं जाने की वजह ट्रंप के साथ पाकिस्तान के मुद्दे पर संभावित चर्चा थी। हालांकि, इसे लेकर भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि यह सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा था, जब टैरिफ के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मामले के जानकार बताते हैं कि अधिकारियों की आशंका थी कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा दोहरा सकते थे। इधर, भारत साफ कर चुका है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध के बाद दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम का फैसला लिया था। वहीं, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने व्यापार का हवाला देकर दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष को रोका था।

बिहार चुनाव से भी है कनेक्शन?

खास बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और रिपोर्ट के अनुसार, जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी मलेशिया में ट्रंप से मुलाकात का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। ब्लूमबर्ग को मामले के जानकारों ने बताया कि बिहार में पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा हैं और अगर ट्रंप खासतौर से लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई बयान दे देते, तो पीएम के विरोधी इसका इस्तेमाल चुनाव में कर सकते थे।

क्यों चर्चा में रही सम्मेलन से दूरी

मंगलवार को ही ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान में सीजफायर में अपनी भूमिका की बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था, 'मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था और मैंने बहुत अच्छे आदमी और बहुत बढ़िया व्यक्ति प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा था कि देखिए अगर आप लड़ेंगे, तो हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं कर सकेंगे।' ट्रंप के अनुसार, जवाब आया, 'नहीं, नहीं, नहीं। एक चीज का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है।'

भारत और पाकिस्तान का अलग रुख

एक ओर जहां भारत ने साफ किया है कि संघर्ष विराम द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। वहीं, पाकिस्तान ने सीजफायर का क्रेडिट ट्रंप को दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। खास बात है कि अमेरिका ने भारत की तुलना में पाकिस्तान पर बेहद कम टैरिफ लगाया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
