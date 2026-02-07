पाकिस्तान में नमाज के दौरान हुए ब्लास्ट में भारत का हाथ? पड़ोसी के आरोपों पर क्या बोला विदेश मंत्रालय
India-Pakistan: भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद की एक इमामबारगाह में हुए आत्मघाती बम धमाके में भारत का हाथ है। विदेश मंत्रालय ने इसे बेबुनियाद और बेतुका बताया। भारत ने कहा कि यह दुख की बात है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने वाली समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय अपनी ही बुराइयों के लिए दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को धोखा दे रहा है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ऐसे हर आरोप को खारिज करता है, जिसे उसने बेबुनियाद और बेकार बताया। भारत ने बम धमाके को निंदनीय बताया और जानमाल के नुकसान पर दुख जताया।
विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा ''इस्लामाबाद मस्जिद में हुआ बम धमाका निंदनीय है और भारत इससे हुई जान-माल के नुकसान पर दुख जताता है। यह दुख की बात है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ रही समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय, अपनी घरेलू बुराइयों के लिए दूसरों को दोष देकर खुद को धोखा दे रहा है। भारत ऐसे हर आरोप को खारिज करता है, जो जितना बेबुनियाद है उतना ही बेकार भी है।''
भारत का यह जवाब तब आया जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ''यह साबित हो गया है कि हमले में शामिल आतंकवादी अफगानिस्तान आता-जाता था। भारत और अफगानिस्तान के बीच मिलीभगत का खुलासा हो रहा है।'' आसिफ ने कहा, ''एक शर्मनाक हार के बाद, भारत अपने प्रॉक्सी के ज़रिए युद्ध लड़ रहा है। अब उसमें सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है।''
आपको बता दें कि आज नमाज के दौरान एक इमामबारगाह में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 31 लोग मारे गए और 169 घायल हो गए। यह धमाका पाकिस्तान की राजधानी के तरलाई इलाके में इमामबारगाह खदीजा-तुल-कुबरा में हुआ।
