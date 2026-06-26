केतन के मर्डर के लिए चेतन ने बनाया था सिया पर दबाव? प्राइवेट मैसेज और कॉल से ब्लैकमेल
पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है। अब इस मामले की जांच नए सिरे से हो रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं सिया के प्रेमी चेतन ने तो उसे मंगेतर का खून करने पर विवश नहीं किया।
पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है। अब इस मामले की जांच नए सिरे से हो रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं सिया के प्रेमी चेतन ने तो उसे मंगेतर का खून करने पर विवश नहीं किया। सूत्रों का दावा है कि यह जांच भी की जा रही है कि कहीं, चेतन ने सिया के साथ अपनी कॉल रिकॉर्डिंग और प्राइवेट मैसेज का इस्तेमाल उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए तो नहीं किया। इसके अलावा अन्य डिजिटल सबूतों को खंगालने में जुटी है। आशंका जताई जा रही है कि सिया की शादी एक रईस परिवार में हो रही थी। चेतन ने इसको लेकर सिया के ऊपर दबाव बनाया होगा। उसने कहा होगा कि अगर सिया ने केतन को मारने में उसका साथ नहीं दिया तो वह उसे बदनाम कर देगा। केस की जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि अगर लोहागढ़ से केतन को धक्का देने वाला प्लान सफल न होता तो प्लान सी भी तैयार किया गया था।
कई एंगल पर जांच
केतन को मई में भी मारने की कोशिश हुई थी। पुलिस यह जांच भी कर रही है कि कहीं, चेतन ने सिया के उस साजिश में शामिल होने की बात जाहिर करने की धमकी भी तो नहीं दी थी। केतन का परिवार काफी अमीर था। ऐसे में कहीं चेतन के मन में यह बात तो नहीं थी कि वह केतन को मारकर सिया को ब्लैकमेल करके पैसे उगाहेगा। इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा सिया के बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। एनडीटीवी के मुताबिक यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं सिया सीक्रेट तरीके से चेतन के अकाउंट में पैसे तो नहीं भेज रही थी। आशंका इस बात की भी है कि केतन की निगरानी करने, मर्डर की विभिन्न कोशिशों के दौरान खर्च हुए पैसे भी सिया ने ही चेतन को दिए थे।
पैसे तो नहीं उगाहे थे
इसके अलावा इस बात की भी जांच चल रही है कि कहीं, चेतन ने सिया को ब्लैकमेल करके उससे पैसे उगाहे थे। पुलिस इस बात की भी पुष्टि करने में जुटी है कि केतन को मार दिए जाने के बाद, वह उसे हर महीने पैसे देगी या कुछ बड़ी रकम देगी। फोरेंसिक टीमें भी मामले की जांच में जुटी है। यह टीमें पता लगा रही हैं कि क्या सिया ने 18 जून से पहले कुछ कैश निकाला था। क्या इस पैसे को मर्डर प्लान करने या इसे एग्जीक्यूट करने में खर्च किया गया था?
गौरतलब है कि सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर अपने होने वाले पति केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मार डाला। केतन की सिया से शादी होने वाली थी। इसके लिए जयपुर में 17 करोड़ रुपए में पैलेस बुक किया गया था। इसके अलावा, रिश्तेदारों को शादी में ले जाने के लिए दो चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए थे।
पासपोर्ट भी किया था चोरी
इससे पहले यह भी सामने आया था कि सिया ने केतन का पासपोर्ट भी चोरी किया था। यह घटना उस दिन अंजाम दी गई, जब उन्हें प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाना था। केतन के पिता के मुताबिक छह जून को मुंबई से बाली जाने का प्लान था। घर से निकलते वक्त केतन, उसकी बहन, सिया और सिया का भाई साहिल थे। कार में बैठते वक्त चारों ने अपना पासपोर्ट वगैरह चेक करके एक पाउच में रखा था। रास्ते में सभी एक फूड मॉल पर खाने के लिए रुके। खाते वक्त अचानक सिया ने कहाकि वह अपना मोबाइल गाड़ी में भूल आई है। वह अपना मोबाइल लेने चली गई, बाद में जब सभी एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां केतन का पासपोर्ट ही नहीं मिला। जबकि सभी का पासपोर्ट सुरक्षित ढंग से रखा हुआ था।
सिया को नहीं अफसोस
बता दें कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा कि जब पुलिस मेरे बेटे का शव लेकर आई, तो सिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना से जुड़ी सभी कड़ियों को जोड़ने, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने और इस साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका की जांच के लिए पड़ताल जारी है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।