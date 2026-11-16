क्या पहले RSS-ABVP से जुड़े थे चंद्रशेखर आजाद? नगीना सांसद ने बताई सच्चाई

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन बिना किसी ठोस आधार या रिसर्च के सार्वजनिक मंचों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान देना गलत है।

आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इन दावों पर खुलकर अपना पक्ष रखा।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने शुरुआती छात्र जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक टीवी कार्यक्रम में एक महिला पत्रकार की ओर से की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आजाद ने खुला चैलेंज दिया है कि अगर यह आरोप सच साबित हो जाएं, तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

न्यूज24 चैनल को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन बिना किसी ठोस आधार या रिसर्च के सार्वजनिक मंचों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान देना गलत है।

आजाद ने कहा, "मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर उनके आरोप सही साबित होते हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वे अपने दावों को साबित नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें इसी टीवी शो पर बैठकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि वे इस बात में नहीं जाना चाहते कि यह बयान किसके कहने पर या किसे फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है, लेकिन जनता के मन में पैदा किए गए भ्रम का जवाब देना जरूरी है।

देहरादून के DAV PG कॉलेज का दिया हवाला अपने छात्र जीवन के दिनों को याद करते हुए नगीना सांसद ने पत्रकार और विपक्षी दलों को देहरादून जाकर जांच करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि देहरादून स्थित डीएवी पीजी कॉलेज आज भी मौजूद है और वहां आज भी छात्रसंघ चुनाव होते हैं। उनके साथ पढ़ने वाले कई साथी आज नौकरी, व्यापार और राजनीति में सक्रिय हैं।

आजाद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या पत्रकार वहां जाकर रिसर्च कर सकता है कि कॉलेज के दिनों में वे किस छात्र संगठन से जुड़े थे और उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या रही है।

मीडिया की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के एक वर्ग पर बिना तथ्य जांचे खबरें चलाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि आजकल किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगा दिए जाते हैं। जब बाद में व्यक्ति निर्दोष साबित होता है, तो माफी मांगने के बजाय कहीं कोने में एक छोटी सी खबर चलाकर पल्ला झाड़ लिया जाता है।