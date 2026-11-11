अजीत पवार की हुई थी हत्या? रामदास कदम के बयान पर हंगामा, NCP ने मांगी सबूत
सुनील तटकरे ने कदम के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें पूरी तरह से निराधार और काल्पनिक करार दिया है। तटकरे ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में कदम को कानूनी नोटिस भेजेंगे।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना नेता रामदास कदम द्वारा एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सियासत गर्मा गई है। कदम ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्या तटकरे पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत के बाद खुद उपमुख्यमंत्री बनना चाहते थे? उन्होंने मांग की कि चल रही दुर्घटना जांच में इस एंगल को भी शामिल किया जाना चाहिए।
सुनील तटकरे ने कदम के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें पूरी तरह से निराधार और काल्पनिक करार दिया है। तटकरे ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में कदम को कानूनी नोटिस भेजेंगे।
रामदास कदम के आरोप
कदम ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान आरोप लगाया, "वह अपने करीब आने वालों को खत्म कर देते हैं। मुझे पहली बार पता चला है कि वे उपमुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ऐसे में यह संदेह पैदा होता है कि क्या अजीत पवार की दुर्घटना में उनकी कोई भूमिका थी। इसलिए इस मामले की जांच उस नजरिए से भी होनी चाहिए।"
सुनील तटकरे का पलटवार
रायगढ़ से लोकसभा सांसद सुनील तटकरे ने कदम के आरोपों की कड़ी निंदा की और कहा कि वे राजनीतिक बयानबाजी के बजाय कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तटकरे ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मेरे राजनीतिक सफर से भली-भांति परिचित हैं। मैंने खुद अजीत पवार की मौत से जुड़ी दुर्घटना की निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच की मांग की है ताकि महाराष्ट्र की जनता के सामने सच्चाई आ सके।"
उन्होंने महायुति के सहयोगी दलों द्वारा एक-दूसरे पर किए जा रहे हमलों पर चिंता जताते हुए कहा कि गठबंधन के नेताओं को विपक्ष के बजाय आपस में उलझने से बचना चाहिए।
एनसीपी की क्या प्रतिक्रिया
एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश पाटिल ने भी रामदास कदम से अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की। पाटिल ने कहा, "गंभीरता को देखते हुए रामदास भाई कदम को अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसे सामने रखना चाहिए। वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें जिम्मेदार बयान देने चाहिए।" उन्होंने संकेत दिया कि ये आरोप रायगढ़ और रत्नागिरी में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा हो सकते हैं।
महायुति गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद, कोंकण क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर कदम और तटकरे परिवारों के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत अक्सर सतह पर आती रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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