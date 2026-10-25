तनाव के बीच भारत का अलर्ट, सऊदी में एक गलती पड़ सकती है भारी; जानें क्या है चेतावनी

सऊदी अरब में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि लोग मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्शन की कोई वीडियो न बनाएं और न ही ऐसी जानकारी शेयर करें, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

भारत ने सऊदी अरब में रह रहे अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दी है कि वे इलाके में बढ़ते तनाव के बीच मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्शन की कोई भी वीडियो न बनाएं और न ही ऐसी कोई जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करें। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भारतीय मिशन ने लोगों से कहा है कि वे स्थानीय कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें।

दरअसल, यह एडवाइजरी यमन के हूतियों द्वारा हाल में किए गए कई ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद जारी की गई है। हूतियों ने सऊदी अरब में नागरिक ढांचे को निशाना बनाया है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। भारतीय दूतावास ने सऊदी सिविल डिफेंस निदेशालय की आधिकारिक अधिसूचना को सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट किया। इसमें साफ लिखा है कि मिसाइलों, ड्रोन्स और उनके गिरने या असर वाली जगहों से जुड़ी कोई भी जानकारी फिल्माना, पब्लिश करना या शेयर करना कानूनी जिम्मेदारी में डाल सकता है।

दूतावास ने भारतीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय समुदाय से स्थानीय नियमों और विनियमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। जेद्दाह में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने भी इसी तरह की सलाह जारी की है।

फ्लाइट्स सस्पेंड बढ़ते तनाव और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय मिशन ने कुछ फ्लाइट्स को भी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की रियाद और दम्माम के लिए उड़ानें 7 नवंबर 2026 तक निलंबित रहेंगी। वहीं, जेद्दाह के लिए और जेद्दाह से आने वाली सेवाएं 31 अक्टूबर 2026 तक बंद रहेंगी। कॉन्सुलेट जनरल ने शनिवार को बताया कि जेद्दाह और मक्का में उसके 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम सक्रिय हैं। ये कंट्रोल रूम कम्युनिटी एसोसिएशन और वालंटियर्स की मदद से प्रभावित भारतीयों की सहायता कर रहे हैं। मदद में खाना, जरूरी दवाइयां और दूसरी तत्काल जरूरतें शामिल हैं। जहां भी जरूरत है और संभव है, वहां सहायता पहुंचाई जा रही है।

सऊदी अधिकारियों से लगातार संपर्क भारतीय मिशन ने कहा कि वह सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के साथ नियमित संपर्क में है। इसका मकसद फ्लाइट रद्द होने से जुड़ी दिक्कतों को जल्दी से जल्दी दूर करना है। खासकर वीजा की वैधता और देरी से निकलने वाली फ्लाइट्स से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुलझाई जा रही हैं।