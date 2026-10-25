तनाव के बीच भारत का अलर्ट, सऊदी में एक गलती पड़ सकती है भारी; जानें क्या है चेतावनी
सऊदी अरब में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि लोग मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्शन की कोई वीडियो न बनाएं और न ही ऐसी जानकारी शेयर करें, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
भारत ने सऊदी अरब में रह रहे अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दी है कि वे इलाके में बढ़ते तनाव के बीच मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्शन की कोई भी वीडियो न बनाएं और न ही ऐसी कोई जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करें। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भारतीय मिशन ने लोगों से कहा है कि वे स्थानीय कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें।
दरअसल, यह एडवाइजरी यमन के हूतियों द्वारा हाल में किए गए कई ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद जारी की गई है। हूतियों ने सऊदी अरब में नागरिक ढांचे को निशाना बनाया है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। भारतीय दूतावास ने सऊदी सिविल डिफेंस निदेशालय की आधिकारिक अधिसूचना को सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट किया। इसमें साफ लिखा है कि मिसाइलों, ड्रोन्स और उनके गिरने या असर वाली जगहों से जुड़ी कोई भी जानकारी फिल्माना, पब्लिश करना या शेयर करना कानूनी जिम्मेदारी में डाल सकता है।
दूतावास ने भारतीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय समुदाय से स्थानीय नियमों और विनियमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। जेद्दाह में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने भी इसी तरह की सलाह जारी की है।
फ्लाइट्स सस्पेंड
बढ़ते तनाव और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय मिशन ने कुछ फ्लाइट्स को भी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की रियाद और दम्माम के लिए उड़ानें 7 नवंबर 2026 तक निलंबित रहेंगी। वहीं, जेद्दाह के लिए और जेद्दाह से आने वाली सेवाएं 31 अक्टूबर 2026 तक बंद रहेंगी। कॉन्सुलेट जनरल ने शनिवार को बताया कि जेद्दाह और मक्का में उसके 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम सक्रिय हैं। ये कंट्रोल रूम कम्युनिटी एसोसिएशन और वालंटियर्स की मदद से प्रभावित भारतीयों की सहायता कर रहे हैं। मदद में खाना, जरूरी दवाइयां और दूसरी तत्काल जरूरतें शामिल हैं। जहां भी जरूरत है और संभव है, वहां सहायता पहुंचाई जा रही है।
सऊदी अधिकारियों से लगातार संपर्क
भारतीय मिशन ने कहा कि वह सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के साथ नियमित संपर्क में है। इसका मकसद फ्लाइट रद्द होने से जुड़ी दिक्कतों को जल्दी से जल्दी दूर करना है। खासकर वीजा की वैधता और देरी से निकलने वाली फ्लाइट्स से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुलझाई जा रही हैं।
भारतीय अधिकारियों ने सऊदी अरब में मौजूद सभी नागरिकों से फिर अपील की है कि वे स्थानीय पाबंदियों का पूरा पालन करें। साथ ही, फ्लाइट सस्पेंशन और यात्रा संबंधी मुश्किलों से प्रभावित लोगों की मदद करें। मिशन ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी जानकारी दी जाएगी। भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या जानकारी को फिल्माने या शेयर करने से बचें, ताकि कोई कानूनी समस्या न आए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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