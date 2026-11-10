'देश के लिए खतरा...', चुनाव आयोग ने 'वारिस पंजाब दे' को लेकर कह दी बड़ी बात

बता दें कि, 'वारिस पंजाब दे’ को साल 2021 में एक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने बनाया था। फिलहाल जेल में बंद खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह इस संगठन का मुखिया है। संगठन की योजना 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की है

दिल्ली हाईकोर्ट में ‘वारिस पंजाब दे’ को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को एक अहम जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में बताया है कि उसे ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन को राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता देने पर गंभीर आपत्ति मिली है। शिकायत में कहा गया है कि इस संगठन को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है। ‘

बता दें कि, 'वारिस पंजाब दे’ को साल 2021 में एक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने बनाया था। फिलहाल जेल में बंद खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह इस संगठन का मुखिया है। संगठन की योजना 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की है।

चुनाव आयोग ने कोर्ट में दी ये जानकारी बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने बताया कि उसे 9 जुलाई 2026 को इस संगठन के बारे में एक बेहद संवेदनशील जानकारी मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि ‘वारिस पंजाब दे’ की विचारधारा अलगाववाद से जुड़ी हुई है। साथ ही, दावा किया गया था कि इस संगठन की शुरुआत उन लोगों ने की थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। चुनाव आयोग के मुताबिक, इन आरोपों से भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति संगठन की निष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

चुनाव आयोग ने बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने 27 अप्रैल 2026 को ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में संगठन के बारे में सकारात्मक जानकारी दी गई थी। हालांकि, जुलाई 2026 में संगठन के अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े होने की शिकायत मिली। इसके बाद चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संगठन की पूरी जांच करने का निर्देश दिया।

बैकग्राउंड की चल रही है जांच चुनाव आयोग ने बताया कि संगठन के बैकग्राउंड की जांच पूरी होने के बाद मिलने वाली रिपोर्ट का अभी इंतजार है। आयोग ने यह जानकारी 14 सितंबर 2026 और 3 नवंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए गए दो अलग-अलग हलफनामों में दी। ये हलफनामे ‘वारिस पंजाब दे’ की ओर से दायर याचिका के जवाब में दाखिल किए गए थे। संगठन ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग उसके राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण के आवेदन पर जल्द फैसला ले।

14 सितंबर को दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने बताया कि ‘वारिस पंजाब दे’ ने 22 जनवरी 2025 को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने के लिए आवेदन किया था। आयोग ने 6 फरवरी 2025 को इस आवेदन को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आवेदन की जांच की गई और 10 सितंबर 2025 को संगठन को एक पत्र भेजकर आवेदन में मिली कमियों की जानकारी दी गई। अगले ही दिन यानी 11 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जांच प्रक्रिया शुरू करने को कहा।