कोख में बेटी होने की ऐसी सजा, गर्भवती पत्नी और 2 बेटियों को डुबोकर मारा; रूह कंपा देने वाली वारदात

तेलंगाना के वारंगल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेटे की चाहत और गैरकानूनी लिंग परीक्षण के बाद एक पति ने अपनी 3 महीने की गर्भवती पत्नी और दो मासूम बेटियों को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डाला।

तेलंगाना के वारंगल से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है। लगभग 10 दिन पहले वारंगल के बाहरी इलाके में एक निजी स्विमिंग पूल में एक तीन महीने की गर्भवती महिला और उसकी दो बेटियों के शव मिले थे। बेटियों की उम्र 9 साल और 5 साल थी। पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए शुक्रवार को महिला के पति और मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वारंगल के पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह के अनुसार, यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी।

हत्या का खौफनाक कारण पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी मोहम्मद फरहाना, अपनी दो बेटियों और कोख में पल रहे भ्रूण की हत्या कर दी। हत्या की मुख्य वजह यह थी कि अजहरुद्दीन को पता चल गया था कि उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़की है।

अजहरुद्दीन को एक बेटे की चाह थी। पुलिस ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटियों को रास्ते से हटाकर एक नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था, ताकि उसे बेटा पैदा हो सके।

कैसे रची गई साजिश? पुलिस की जांच में पता चला कि यह घटनाक्रम मार्च में ही शुरू हो गया था। अजहरुद्दीन ने अपनी पत्नी फरहाना पर लिंग परीक्षण करवाने का दबाव डाला ताकि यह पता चल सके कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की।

इसके लिए उसने सबसे पहले एक मेडिकल शॉप के मालिक सतला राजू से संपर्क किया। राजू ने उसे कुछ डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियन से मिलवाया। ये लोग फरहाना को काजीपेट के सुरक्षा अस्पताल ले गए, जहां गैरकानूनी तरीके से उसका लिंग परीक्षण किया गया। जब अजहरुद्दीन को पता चला कि गर्भ में लड़की है, तो उसने अपने माता-पिता के साथ मिलकर परिवार को खत्म करने की साजिश रची।

हत्या वाले दिन (1 अप्रैल) क्या हुआ? अजहरुद्दीन अपनी छोटी बेटी का जन्मदिन मनाने के बहाने अपने परिवार को पुन्नेलु गांव के पास अपने फार्महाउस ले गया। वह इसी गांव में सीमेंट और ईंट बनाने का काम करता था। फार्महाउस पहुंचकर उसने चालाकी से CCTV कैमरे और बिजली का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को स्विमिंग पूल के पास ले गया और उन्हें पानी में धक्का दे दिया। पुलिस का कहना है कि वह तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक कि तीनों की डूबकर मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को लगे कि यह एक हादसा है। उसने अपनी पत्नी के माता-पिता को भी यही बताया।

पुलिस तक कैसे पहुंचा मामला? फरहाना के पिता, एस.के. अली को पूल में अपनी बेटी और नातिनों के शव देखकर शक हुआ। उन्हें लगा कि यह हादसा नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विशेष टीमें बनाईं और आरोपी पति को गांव के बाहरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अजहरुद्दीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार? इस मामले में पुलिस ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है:

मोहम्मद अजहरुद्दीन (मुख्य आरोपी/पति)

मोहम्मद चांद पाशा और सलीमा (अजहरुद्दीन के माता-पिता, जिन्होंने साजिश में साथ दिया)

शर्फुद्दीन (अजहरुद्दीन का भाई)

सतला राजू (मेडिकल शॉप का मालिक)

एल रमेश (RMP प्रैक्टिशनर)

डॉ. बालने पर्थु (नेक्कोंडा मंडल से)

मनोहर (लैब टेक्नीशियन)

बी श्रवंती (काजीपेट की नर्स)

वी भद्रू (बिचौलिया) इस मामले में शामिल दो महिला डॉक्टर (बी पूर्णिमा और एस रावली) अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।