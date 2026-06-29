बीवी ने दुत्कारा तो बन बैठा 'नरपिशाच'? मुहर्रम पर 15000 को मौत का कैप्सूल बांटने वाले फैयाज का क्या है ईरान कनेक्शन
डॉक्टरों ने कहा कि जिंक फॉस्फाइड एक बेहद खतरनाक ज़हर है। शरीर में जाने के बाद, यह पेट के एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाता है, जो दिल, फेफड़ों, लिवर और दिमाग को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है।
दक्षिणी मुंबई के भायखला में मुहर्रम जुलूस के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया है। फैयाज निसार हुसैन प्रेमजी नाम के एक सिरफिरे शख्स ने आस्था के नाम पर हजारों लोगों की जान लेने की ऐसी घिनौनी साजिश रची, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पुणे के रहने वाले 39 वर्षीय फैयाज प्रेमजी ने दर्द निवारक दवाओं के बहाने मासूम अकीदतमंदों को 'मौत का कैप्सूल' बांट दिया। उसने पुलिस पूछताछ में यह बात कबूल की है कि दक्षिण मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान इसलिए ज़हर भरे कैप्सूल बांटे थे क्योंकि वह 'कम से कम 15,000 लोगों' को मारना चाहता था।
बदला लेने की सनक या सोची-समझी साजिश?
पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस आरोपी ने जो कबूल किया है, वह किसी भी इंसान की सोच से परे है। प्रेमजी ने बताया कि दो साल पहले उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, और इसी वजह से वह 'पूरी दुनिया से बदला' लेना चाहता था। इसके लिए उसने 15,000 लोगों को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे दबोच लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फैयाज को शुक्रवार को भायखला में मुहर्रम जुलूस के दौरान अत्यधिक जहरीले रसायन जिंक फॉस्फाइड से भरे कैप्सूल बांटते हुए गिरफ्तार किया गया था। प्रेमजी ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) की उपाधि हासिल की है।
क्या है इसका 'ईरान कनेक्शन'?
अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले का कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध या संभावित आतंकी पहलू है, क्योंकि आरोपी गिरफ्तारी से पहले ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गयी हैं। जांचकर्ताओं ने बताया कि काम के सिलसिले में विदेश जाने से पहले वह अपने पिता की कंपनी में काम करता था। पुलिस ने खुलासा किया कि प्रेमजी ने अतीत में ईरान और इराक में काम किया था, जबकि उसका परिवार अभी ईरान में रहता है। अधिकारियों ने बताया कि वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा है।
मुहर्रम से 15 दिन पहले आया था मुंबई
मुहर्रम जुलूस से लगभग 15 दिन पहले प्रेमजी मुंबई आया और डोंगरी के एक लॉज में ठहरा। इस दौरान उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड (एक घातक रसायन जिसका उपयोग आमतौर पर चूहे के जहर के रूप में किया जाता है) और लगभग 30,000 खाली एंटीबायोटिक कैप्सूल मंगवाए थे। घटना के दिन, 25 जून को प्रेमजी ने यह दावा करते हुए कैप्सूल बांटे कि वे दर्द निवारक और इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवाएं हैं। कुछ मामलों में उसने लोगों को उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 'चॉकलेट' कहकर भीड़ में फेंका।
न्याय की मांग: बख्शा नहीं जाना चाहिए यह अपराधी!
पुलिस ने इसके पास से 14,900 घातक कैप्सूल बरामद किए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह जहर पेट में जाते ही शरीर के अंगों को पूरी तरह फेल कर देता है, जिससे तड़प-तड़प कर मौत होना तय है। कई लोग इस जहर को खाकर बेहोश हो गए और अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच, भायखला पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 110 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) और 123 (जहर के जरिए नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे 'नरपिशाच' के लिए ये धाराएं काफी हैं? जिस शख्स ने 15,000 लोगों को मारने की तैयारी की थी, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई दोबारा ऐसी हिमाकत न कर सके।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।