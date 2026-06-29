बीवी ने दुत्कारा तो बन बैठा 'नरपिशाच'? मुहर्रम पर 15000 को मौत का कैप्सूल बांटने वाले फैयाज का क्या है ईरान कनेक्शन

डॉक्टरों ने कहा कि जिंक फॉस्फाइड एक बेहद खतरनाक ज़हर है। शरीर में जाने के बाद, यह पेट के एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाता है, जो दिल, फेफड़ों, लिवर और दिमाग को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है।

दक्षिणी मुंबई के भायखला में मुहर्रम जुलूस के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया है। फैयाज निसार हुसैन प्रेमजी नाम के एक सिरफिरे शख्स ने आस्था के नाम पर हजारों लोगों की जान लेने की ऐसी घिनौनी साजिश रची, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पुणे के रहने वाले 39 वर्षीय फैयाज प्रेमजी ने दर्द निवारक दवाओं के बहाने मासूम अकीदतमंदों को 'मौत का कैप्सूल' बांट दिया। उसने पुलिस पूछताछ में यह बात कबूल की है कि दक्षिण मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान इसलिए ज़हर भरे कैप्सूल बांटे थे क्योंकि वह 'कम से कम 15,000 लोगों' को मारना चाहता था।

बदला लेने की सनक या सोची-समझी साजिश? पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस आरोपी ने जो कबूल किया है, वह किसी भी इंसान की सोच से परे है। प्रेमजी ने बताया कि दो साल पहले उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, और इसी वजह से वह 'पूरी दुनिया से बदला' लेना चाहता था। इसके लिए उसने 15,000 लोगों को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे दबोच लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फैयाज को शुक्रवार को भायखला में मुहर्रम जुलूस के दौरान अत्यधिक जहरीले रसायन जिंक फॉस्फाइड से भरे कैप्सूल बांटते हुए गिरफ्तार किया गया था। प्रेमजी ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) की उपाधि हासिल की है।

क्या है इसका 'ईरान कनेक्शन'? अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले का कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध या संभावित आतंकी पहलू है, क्योंकि आरोपी गिरफ्तारी से पहले ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गयी हैं। जांचकर्ताओं ने बताया कि काम के सिलसिले में विदेश जाने से पहले वह अपने पिता की कंपनी में काम करता था। पुलिस ने खुलासा किया कि प्रेमजी ने अतीत में ईरान और इराक में काम किया था, जबकि उसका परिवार अभी ईरान में रहता है। अधिकारियों ने बताया कि वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा है।

मुहर्रम से 15 दिन पहले आया था मुंबई मुहर्रम जुलूस से लगभग 15 दिन पहले प्रेमजी मुंबई आया और डोंगरी के एक लॉज में ठहरा। इस दौरान उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड (एक घातक रसायन जिसका उपयोग आमतौर पर चूहे के जहर के रूप में किया जाता है) और लगभग 30,000 खाली एंटीबायोटिक कैप्सूल मंगवाए थे। घटना के दिन, 25 जून को प्रेमजी ने यह दावा करते हुए कैप्सूल बांटे कि वे दर्द निवारक और इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवाएं हैं। कुछ मामलों में उसने लोगों को उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 'चॉकलेट' कहकर भीड़ में फेंका।