Wangchuk arrest can be challenged in court Prashant Bhushan but not have copy of the order वांगचुक की गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन...प्रशांत भूषण ने बताया कहां फंस रहा पेच, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWangchuk arrest can be challenged in court Prashant Bhushan but not have copy of the order

वांगचुक की गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन...प्रशांत भूषण ने बताया कहां फंस रहा पेच

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी सकती है। लेकिन इसमें एक पेच फंस रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी।

Deepak भाषाTue, 30 Sep 2025 10:23 PM
share Share
Follow Us on
वांगचुक की गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन...प्रशांत भूषण ने बताया कहां फंस रहा पेच

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी सकती है। लेकिन इसमें एक पेच फंस रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कार्यकर्ता के परिवार को अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है। राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूषण ने कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी से लद्दाख के लोगों की भावनाएं और आहत हुई हैं। ‘लेह एपेक्स बॉडी’ और ‘कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस’ दोनों ने उनकी रिहाई तक केंद्र के साथ बातचीत को खारिज कर दिया है। यादव ने वांगचुक को ‘लद्दाख का गांधी’ बताया और उनकी गिरफ़्तारी के लिए सरकार की आलोचना की।

प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें पांच दिनों के भीतर आदेश की प्रति देनी थी...आज पांच दिन बीत चुके हैं और उन्होंने अभी तक आदेश की एक प्रति नहीं दी है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद से न तो उनसे कोई संपर्क हो पाया है और न ही उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की प्रति मिली है। योगेंद्र यादव ने संवाददाता सम्मेलन से इतर पीटीआई-भाषा को बताया कि देश भर से कई नागरिक संस्थाएं और जनांदोलन वांगचुक के समर्थन में खड़े हैं और यदि जरूरत पड़ी तो वे एकजुटता व्यक्त करने के लिए लद्दाख भी जाएंगे। यादव ने कहा कि यह सरकार वही कर रही है, जो अंग्रेजों ने भारत में किया था। इससे देश कमजोर होगा। यह सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में देश को कमजोर बना दिया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हुई है।

प्रशांत भूषण ने कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से लद्दाख के लोगों की भावनाएं और भी ज्यादा आहत हो रही हैं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों ने कहा है कि जब तक वांगचुक रिहा नहीं हो जाते, वे बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें जेल में रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वांगचुक के खिलाफ पाकिस्तान संबंध के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि वह वहां एक सम्मेलन में भाग लेने गए थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब रिकॉर्ड में है। उन्होंने मोदी सरकार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार का उन्हें हिरासत में लेने का कदम किसी भी तरह से वैध नहीं है। यह दुर्भावनापूर्ण और अनुचित है और इससे किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिलेगी।

sonam wangchuk Leh-Ladakh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।