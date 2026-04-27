WagonR से आए और सीधा शीशमहल की पार्किंग में चले गए; राहुल गांधी का केजरीवाल पर बड़ा हमला
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधा है।
पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में शीशमहल का जिक्र कर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा है। राहुल गांधी ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने अलग राजनीति का वादा किया था। लेकिन केजरीवाल अपनी छोटी सी गाड़ी से आए और करोड़ो रुपए के ‘शीशमहल’ में चले गए।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधने के बाद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, “उन्होंने एक नई तरह की राजनीति की बात की थी। मैं राजनीति दूसरी तरह से करूंगा। खंभे पर चढ़ गए थे। लाल रंग का स्वेटर पहना था…। याद है आपको? छोटी सी गाड़ी से आए थे, वैगन R से।” राहुल गांधी ने आगे कहा, “वैगन R में आए और सीधा शीशमहल की पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ो रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पॉल्यूशन। जो शीला जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सड़कें बनाई थीं, पुल बनाए थे, उन सब को इन्होंने खत्म कर दिया।”
गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियां दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के दौरान केजरीवाल के आधिकारिक आवास रहे 6, फ्लैगस्टाफ बंगले को 'शीशमहल' कहती रही है। केजरीवाल पर इस बंगले को बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च करने के आरोप लगे हैं। वहीं हाल ही में दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने केजरीवाल पर नया शीशमहल बनाने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कथित तौर पर लोधी रोड स्थित 95 नंबर कोठी की कुछ तस्वीरें जारी की थीं और उसे शीशमहल-2 बताया था। हालांकि इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि जारी की गई तस्वीरें केजरीवाल के घर की नहीं हैं, बल्कि इंटरनेट से डाउनलोड की गई तस्वीरें हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें