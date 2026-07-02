वारिंग और बाजवा की कुर्सी बरकरार, चन्नी को नई जिम्मेदारी; पंजाब में गुटबाजी थामने को कांग्रेस ने बांटे पद

पंजाब में इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की हुई है। पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरों में से एक चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पंजाब कांग्रेस में पिछले कई हफ्तों से जारी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों और हाई-प्रोफाइल बैठकों के दौर का पटाक्षेप हो गया है। कांग्रेस हाईकमान ने बुधवार को एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करते हुए आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए नई चुनाव समितियों का एलान कर दिया। इस नई व्यवस्था में आलाकमान ने आंतरिक दबाव के बावजूद पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को उनके पदों पर बरकरार रखा है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने अंदरूनी गुटबाजी को शांत करने और सभी विरोधी धड़ों को एक साथ साधने की पुरजोर कोशिश की है।

चरणजीत सिंह चन्नी को मिली बड़ी जिम्मेदारी इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की हुई है। पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरों में से एक चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा थी कि चन्नी को राजा वडिंग की जगह पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन आलाकमान ने उन्हें संगठन की कमान देने के बजाय चुनाव प्रचार की मुख्य जिम्मेदारी सौंपकर बीच का रास्ता निकाला है।

इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी महत्वपूर्ण कमेटियों में जगह देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि विजय इंद्र सिंगला चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा कोर कमेटी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। फतेहगढ़ साहिब से सांसद डॉ. अमर सिंह मेनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष होंगे।

पार्टी ने संगठनात्मक संतुलन को और मजबूत करने के लिए तीन नए कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं, जिनमें सुखविंदर सिंह डैनी, राज कुमार वेरका और संगत सिंह गिलजियां शामिल हैं।

नई नियुक्तियों के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की इस महत्वपूर्ण लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत और व्यापक टीम बनाने के लिए मैं पार्टी नेतृत्व को बधाई देता हूं। पंजाब की जनता को पिछले साढ़े चार साल से चल रही आम आदमी पार्टी की संवेदनहीन, तानाशाह और भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है।"

गुटबाजी और चुनावी झटकों के बीच संकट प्रबंधन पंजाब कांग्रेस में साल 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही आंतरिक कलह गहरी बनी हुई है। पार्टी मुख्य रूप से कैप्टन, चन्नी, बाजवा, रंधावा और वारिंग के समर्थक गुटों में बंटी रही है। इस गुटबाजी का खामियाजा पार्टी को लगातार चुनावी शिकस्त के रूप में भुगतना पड़ा है।

2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस महज 18 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद 2025 के लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में हार और हाल ही में 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद नेतृत्व बदलने की मांग बेहद तेज हो गई थी। स्थिति का आकलन करने के लिए जून के मध्य में अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव की तीन सदस्यीय पर्यवेक्षक टीम भी पंजाब भेजी गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद सभी बड़े नेताओं के साथ वन-टू-वन बैठकें की थीं।