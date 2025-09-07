VP election Kharge to host dinner on Monday for INDIA alliance MP उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी एकता का संदेश, इंडिया गठबंधन सांसदों को खरगे का रात्रि भोज, India News in Hindi - Hindustan
उपराष्ट्रपति चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले सोमवार को संसद भवन एनेक्सी में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 06:37 PM
उपराष्ट्रपति चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले सोमवार को संसद भवन एनेक्सी में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। रात्रिभोज के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता का परिचय देना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव नौ सितंबर को होने वाला है। इसमें एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं।

गौरतलब है कि चुनाव से पहले विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी देश के कई विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर समर्थन का आग्रह कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना समर्थन जस्टिस रेड्डी को दे दिया है। रात्रि भोज के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे इंडिया गठबंधन के इतर दलों से भी समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। बीजू जनता दल (बीजद) में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी भी मंथन जारी है।

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास 10 राजा जी मार्ग पर रविवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ संसदीय दल के कई सदस्य भी मौजूद रहे। नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इस बैठक में विपक्ष की साझा रणनीति और सत्ता पक्ष के वोट काटने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।