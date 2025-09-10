vp election cross voting new vice president cp radhakrishnan क्रॉस वोटिंग के शक की सुई किस पर? उपराष्ट्रपति चुनाव में किन सांसदों ने बदला पाला, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia Newsvp election cross voting new vice president cp radhakrishnan

क्रॉस वोटिंग के शक की सुई किस पर? उपराष्ट्रपति चुनाव में किन सांसदों ने बदला पाला

नतीजे आए तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खाते में 452 वोट थे। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना था कि विपक्ष के 315 सांसद वोट देने पहुंचे थे। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले और 15 वोट अवैध करार दे दिए गए।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 02:16 PM
उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी सांसदों का धन्यवाद कर इसे और हवा दे दी है। इससे पहले भी पार्टी कह चुकी है कि विपक्ष के कई सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिए हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि आखिर विपक्षी गठबंधन INDIA के किन दलों के सांसदों ने सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ मतदान किया है।

सदन में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन हासिल है और YSRCP के 11 सांसद भी राधाकृष्ण को वोट करने की बात कह चुके थे। साथ ही कुछ छोटे दलों ने भी उनका समर्थन किया था। अब राधाकृष्णन को जीत के लिए 377 मतों की जरूरत थी और उम्मीद की जा रही थी कि अंतिम नतीजों में उन्हें 440 के आसपास वोट मिल सकते हैं।

नतीजे आए तो एनडीए उम्मीदवार के खाते में 452 वोट थे। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना था कि विपक्ष के 315 सांसद वोट देने पहुंचे थे। रेड्डी को 300 वोट मिले और 15 वोट अवैध करार दे दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर गलत वोट डाले और कम से कम अन्य 15 ने राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वोटिंग प्रक्रिया में शामिल रहे एक भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा राजस्थान के भी कुछ विपक्षी सांसदों ने राधाकृष्णन के लिए मतदान किया था। खास बात है कि वह झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के ही राज्यपाल रह चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा नेतृत्व ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राधाकृष्णन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए कहा गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक भाजपा नेता ने संकेत दिए हैं कि अधिकांश दरार कांग्रेस में थी। उन्होंने कहा, 'डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल एकजुट रहे।'

अखबार से बातचीत में विपक्ष के एक सांसद ने कहा कि कुछ क्रॉस वोटिंग की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, 'हमें पता था कि कुछ वोट पलटेंगे, क्योंकि रेड्डी जीतने वाले उम्मीदवार नहीं थे। विपक्षी गठबंधन से सत्तारूढ़ गठबंधन की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है।'

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्ष के कुछ नेता आम आदमी पार्टी और 'महाराष्ट्र फ्रंट' के कुछ सदस्यों पर संदेह जता रहे हैं। वहीं, कुछ नेता शिवसेना (यूबीटी), राजस्थान के एक सांसद की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। आप और शिवसेना (यूबीटी) ने इन दावों से इनकार किया है।

नतीजे

राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पी सी मोदी ने नतीजों की घोषणा की और कहा कि कुल 98.2 प्रतिशत मतदान हुआ था। उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीटें रिक्त हैं), तथा 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 781) हैं। उप राष्ट्रपति चुनाव से बीजू जनता दल (बीजद), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने दूर रहने का फैसला किया था।

CP Radhakrishnan Vice Presidential Election
