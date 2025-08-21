VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी ने राम मनोहर लोहिया का नाम लेकर की राहुल गांधी की तारीफ, बिहार SIR पर भड़के

जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। 9 सितंबर को मतदान होगा। बी सुदर्शन रेड्डी के सामने केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की है। रेड्डी ने कहा कि एक के बाद एक चुनौती का सामना करना राहुल की यात्रा का हिस्सा बन चुका है। साथ ही उन्होंने बिहार में जारी भारत निर्वाचन आयोग के SIR पर भी सवाल उठाए हैं। वह गुरुवार को चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे।

समाचार एजेंसी के अनुसार, रेड्डी ने कहा, 'मुझे लोहिया जी की कही हुई एक बात याद आती है कि जब सड़क खामोश है, सदन आवारा होती है। राहुल गांधी सड़कों को शांत नहीं रहने देते। यह उनकी आदत बन चुकी है और एक बाद दूसरी चुनौती का सामना करना उनकी यात्रा का हिस्सा बन चुका है...। उन्होंने तेलंगाना सरकार को व्यवस्थित ढंग से (जाति जनगणना) करने के लिए तैयार किया है।'

SIR को लेकर उन्होंने कहा, 'बिहार जिस संकट का सामना कर रहा है, उससे ज्यादा संविधान के लिए चुनौती और खतरा कुछ भी नहीं हो सकता...। वोट देने का अधिकार...। आम आदमी के हाथ में मौजूद एक ही हथियार है। जब इसे ही छीनने का प्रयास किया जाएगा, तो लोकतंत्र में और क्या रह जाएगा?'

क्या बोली कांग्रेस

बुधवार को रेड्डी ने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव केवल एक पद के लिए चुनाव नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा के लिए एक वैचारिक युद्ध है। हालांकि सत्तारूढ़ दल ने आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की विचारधारा को चुना है, लेकिन हम संविधान और उसके मूल्यों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं।'

उन्होंने कहा, 'बी सुदर्शन रेड्डी न्याय, समानता और समावेशिता के शाश्वत मूल्यों के प्रतीक हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी और हमारे संविधान का आधार बने।'