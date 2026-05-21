फलता में वोटर्स की भीड़, पर TMC के बाहुबली जहांगीर खान सुबह से नदारद? घर पर भी ताला
अब फलता सीट पर मुख्य मुकाबला मुख्य रूप से लेफ्ट (CPM) और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। फलता विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देबांशू पंडा और सीपीएम (CPM) के प्रत्याशी शंभूनाथ कुड़मी हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से अब्दुल रज्जाक चुनाव मैदान में हैं।
पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर गुरुवार को दोबारा वोटिंग जारी है। मतदाता लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इसी बीच खबरें हैं कि सीट पर तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता जहांगीर खान सुबह से ही नदारद हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। पहले सीट पर चुनौती देने के बाद उन्होंने मतदान से दो दिन पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। सीट पर अब मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट के बीच नजर आ रहा है।
फलता के इस दोबारा हो रहे चुनाव में कुल 2 लाख 36 हजार से अधिक वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरे इलाके में 285 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। कुल वोटर्स में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1.15 लाख है।
न्यूज18 बंगाली की रिपोर्ट के अनुसार, फलता के श्रीरामपुर पश्चिम दुर्गापुर स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में मतदाताओं की कतार लगी हुई है। खास बात है कि जहांगीर खान ने भी पिछले चुनावों में यहां मतदान किया था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, वह सुबह से ही यहां से नदारद हैं। साथ ही उनके घर पर भी अब तक ताला लगा हुआ है।
भाजपा और लेफ्ट में मुकाबला
खान की तरफ से नामांकन वापस लिए जाने के बाद अब फलता सीट पर मुख्य मुकाबला मुख्य रूप से लेफ्ट (CPM) और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। फलता विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देबांशू पंडा और सीपीएम (CPM) के प्रत्याशी शंभूनाथ कुड़मी हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से अब्दुल रज्जाक चुनाव मैदान में हैं।
लंबे समय बाद बंपर वोटिंग के आसार
रिपोर्ट के मुताबिक, मतदाताओं का कहना है कि बीते 15 सालों से वह जहांगीर खान के डर के चलते मतदान नहीं कर पा रहे थे। 29 मई को हुए पिछले मतदान के समय वोटिंग का मौका नहीं मिलने के कारण कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि, गुरुवार सुबह से ही नजारा बदला हुआ है और लोग वोट डालने पहुंचे हैं।
भाजपा को बड़ी जीत का भरोसा
बीजेपी उम्मीदवार देबांशू पंडा ने कहा, 'माहौल बिल्कुल ठीक है, यहां कोई समस्या नहीं है। चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल है। वोटर्स आ रहे हैं अपना वोट डाल रहे हैं और जा रहे हैं। यह एक अच्छा माहौल है। बीजेपी ही जीतेगी... मुझे नहीं पता कि 'पुष्पा' कहां हैं। उन्यह अहसास हो गया था कि उन्हें 5-7 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले, इसीलिए उन्होंने यह सब कहा... लोग खुशी-खुशी वोट कर रहे हैं, बीजेपी यहां डेढ़ लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज करेगी।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें