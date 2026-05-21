फलता में वोटर्स की भीड़, पर TMC के बाहुबली जहांगीर खान सुबह से नदारद? घर पर भी ताला

अब फलता सीट पर मुख्य मुकाबला मुख्य रूप से लेफ्ट (CPM) और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। फलता विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देबांशू पंडा और सीपीएम (CPM) के प्रत्याशी शंभूनाथ कुड़मी हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से अब्दुल रज्जाक चुनाव मैदान में हैं।

पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर गुरुवार को दोबारा वोटिंग जारी है। मतदाता लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इसी बीच खबरें हैं कि सीट पर तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता जहांगीर खान सुबह से ही नदारद हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। पहले सीट पर चुनौती देने के बाद उन्होंने मतदान से दो दिन पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। सीट पर अब मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट के बीच नजर आ रहा है।

फलता के इस दोबारा हो रहे चुनाव में कुल 2 लाख 36 हजार से अधिक वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरे इलाके में 285 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। कुल वोटर्स में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1.15 लाख है।

न्यूज18 बंगाली की रिपोर्ट के अनुसार, फलता के श्रीरामपुर पश्चिम दुर्गापुर स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में मतदाताओं की कतार लगी हुई है। खास बात है कि जहांगीर खान ने भी पिछले चुनावों में यहां मतदान किया था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, वह सुबह से ही यहां से नदारद हैं। साथ ही उनके घर पर भी अब तक ताला लगा हुआ है।

भाजपा और लेफ्ट में मुकाबला खान की तरफ से नामांकन वापस लिए जाने के बाद अब फलता सीट पर मुख्य मुकाबला मुख्य रूप से लेफ्ट (CPM) और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। फलता विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देबांशू पंडा और सीपीएम (CPM) के प्रत्याशी शंभूनाथ कुड़मी हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से अब्दुल रज्जाक चुनाव मैदान में हैं।

लंबे समय बाद बंपर वोटिंग के आसार रिपोर्ट के मुताबिक, मतदाताओं का कहना है कि बीते 15 सालों से वह जहांगीर खान के डर के चलते मतदान नहीं कर पा रहे थे। 29 मई को हुए पिछले मतदान के समय वोटिंग का मौका नहीं मिलने के कारण कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि, गुरुवार सुबह से ही नजारा बदला हुआ है और लोग वोट डालने पहुंचे हैं।