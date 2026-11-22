बैलेट ही नहीं, EVM में भी कांग्रेस को वोट; राजस्थान चुनाव में मिली जीत से INDIA गठबंधन भी गदगद
आपको बता दें कि राजस्थान में हाल में हुए पंचायत राज चुनावों में कांग्रेस ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल करते हुए जिला परिषद की 1,271 सीटों में से 794 और पंचायत समिति की 7,520 सीटों में से 3,758 सीटें जीतीं।
राजस्थान में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली है। इससे इंडिया गठबंधन के साथी भी काफी खुश हैं। उनका मानना है कि भाजपा की लोकप्रियता भारत के गांवों में खत्म होती जा रही है। इसलिए लोग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चुन रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने तो यहां तक कहा कि चाहे वह बैलेट पेपर वाला चुनाव हो या फिर ईवीएम वाला, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भाजपा को कड़ी चुनौती दे रही है। उन्होंने भाजपा पर मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया।
राजस्थान पंचायत चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, "राजस्थान में चाहे वह नगर निगम चुनाव हों, पंचायत चुनाव हों या जिला परिषद चुनाव हो, आपने देखा होगा कि INDIA गठबंधन और कांग्रेस को शानदार जीत मिली है। ऐसा लगता है कि इनमें से कई चुनावों में अब बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जिन इलाकों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां भी कांग्रेस ने काफी जीत हासिल की है। यह देश के मौजूदा हालात को दर्शाता है।"
'हिंदुत्व के नाम पर चंदा चोरी'
उन्होंने आगे कहा, 'हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा ने राम मंदिर में चंदा चोरी की है। उनके लोगों ने चंदा चोरी की है। ऐसे लोगों को देश नहीं स्वीकार करेगा।' उन्होंने आगे कहा, 'भाजपा भारत-पाकिस्तान की बात करती है। कल राहुल गांधी ने पाकिस्तान को लेकर सख्त स्टैंड लिया है। लेकिन आज दिल्ली में पाकिस्तान के मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं।'
बेनकाब हो चुकी है भाजपा: आदित्य ठाकरे
आदित्य ठाकरे ने कहा, ''अब भाजपा कमजोर नजर आ रही है। भाजपा का विकल्प भारत में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है। सत्तारूढ़ दल का नकाब उतर चुका है। उनका असली चेहरा देश के सामने आ चुका है।''
आपको बता दें कि राजस्थान में हाल में हुए पंचायत राज चुनावों में कांग्रेस ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल करते हुए जिला परिषद की 1,271 सीटों में से 794 और पंचायत समिति की 7,520 सीटों में से 3,758 सीटें जीतीं। भाजपा को जिला परिषद की 357 और पंचायत समिति की 2,213 सीटों पर जीत मिली।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें