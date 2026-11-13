वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? 13 राज्यों में SSR ड्राफ्ट जारी, यूपी की तारीख भी तय

चुनाव आयोग ने 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में 13 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। जानें किन राज्यों में सूची जारी हुई, नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख क्या है और यूपी की वोटर लिस्ट कब आएगी।

मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी तरह की गलती ठीक कराने का मौका मिलने जा रहा है। चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR 2027 के तहत 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संबंधित राज्यों के मतदाताओं को 11 दिसंबर 2026 तक अपनी शिकायतें और दावे दर्ज कराने का मौका मिलेगा।

यह प्रक्रिया मूल रूप से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन पांच दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब यूपी की मतदाता सूची 17 नवंबर को जारी होगी।

किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी हुई वोटर लिस्ट? गुरुवार को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 13 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में जारी हुई सूची:

असम

बिहार

छत्तीसगढ़

गोवा

गुजरात

केरल

मध्य प्रदेश

मणिपुर

पंजाब

राजस्थान

तमिलनाडु

उत्तराखंड

पश्चिम बंगाल इन केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्राफ्ट जारी:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

लक्षद्वीप

पुडुचेरी उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 17 नवंबर को प्रकाशित होगी। वहां के मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर तय की गई है।

बिहार में 13 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़ों में बिहार में सबसे अहम बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां नई सूची में 7.55 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। यह एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में दर्ज 7.42 करोड़ मतदाताओं के मुकाबले करीब 13 लाख अधिक है।

केरल में भी मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां ड्राफ्ट सूची में 2,73,60,254 मतदाताओं के नाम हैं। एसआईआर के बाद जारी अंतिम सूची में यह संख्या 2,69,53,644 थी। यानी करीब चार लाख मतदाता बढ़े हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले केरल में 2.78 करोड़ मतदाता थे।

मणिपुर की ड्राफ्ट सूची में 19,94,357 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। यह एसआईआर के बाद की सूची से करीब 33,700 अधिक है। एसआईआर के दौरान यहां 1.89 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि 56,871 नए नाम जोड़े गए थे।

गोवा में करीब 43 हजार नए मतदाता जोड़े गए हैं, जबकि कम से कम 11 हजार नाम हटाए गए हैं।

असम में एसआईआर के बजाय स्पेशल रिवीजन कराया गया था। यहां मतदाताओं की संख्या में 2,18,771 की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2.52 करोड़ हो गई है। इनमें 18 से 19 साल की उम्र के 2,87,233 मतदाता शामिल हैं।

राजस्थान की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 5,26,67,416 पंजीकृत मतदाताओं के नाम दर्ज हैं।

तमिलनाडु में बढ़े वोटर, लेकिन पुरानी संख्या से पीछे तमिलनाडु में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में वोटरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह आंकड़ा एसआईआर से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। एसआईआर शुरू होने से पहले तमिलनाडु में 6.41 करोड़ मतदाता थे। एसआईआर के बाद जारी सूची में यह संख्या घटकर 5.67 करोड़ रह गई थी। अब गुरुवार को प्रकाशित ड्राफ्ट एसएसआर सूची में 5.77 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।

यानी एसआईआर के बाद करीब 10 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या अभी भी एसआईआर से पहले के मुकाबले कम है।

पहली बार वोटर बनने वाले ऐसे जुड़वाएं नाम स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के तहत पहली बार मतदाता बनने वाले लोग फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं। इसके अलावा 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले लोग भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।

इस प्रक्रिया के तहत पहले से मौजूद मतदाता सूची को आधार बनाया जाता है। इसके बाद ड्राफ्ट सूची प्रकाशित कर लोगों से दावे और आपत्तियां मांगी जाती हैं। बूथ लेवल अधिकारी (BLO) नए आवेदनों का सत्यापन करते हैं। इसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) आवेदनों पर फैसला लेते हैं और फिर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है।

महत्वपूर्ण तारीखें ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी: 12 नवंबर 2026

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख: 11 दिसंबर 2026

उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट सूची जारी होने की तारीख: 17 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख: 16 दिसंबर 2026

अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख: 4 जनवरी 2027 SIR और SSR में क्या है अंतर? चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर को जारी आयोग की अधिसूचना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि SSR एक नियमित प्रक्रिया है और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन हर साल होने वाली नियमित प्रक्रिया है। इसमें मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाकर ड्राफ्ट सूची तैयार की जाती है। सामान्य तौर पर पहले से दर्ज मतदाताओं के नाम इसमें आगे बढ़ा दिए जाते हैं। इसके बाद नए नाम जोड़ने और मौजूदा प्रविष्टियों पर दावे-आपत्तियां मांगी जाती हैं।