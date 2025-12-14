बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ो; प्रियंका गांधी की BJP को ललकार, वोट चोरी के आरोप के बीच रामलीला मैदान में हुंकार

संक्षेप: बिहार के हालिया चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको बिहार में हार से निराश नहीं होना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भाजपा 'वोटों की चोरी' के जरिए जीत हासिल करती है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए चुनावी प्रक्रिया में 'वोट चोरी' और अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को वैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि जब हम हर संस्था को कुचलते हुए देखते हैं, तो सभी भारतीयों को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सभी संस्थाओं को सरकार के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

चुनाव प्रक्रिया को निशाना बनाते हुए उन्होंने दावा किया कि हर स्तर पर संदेह है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव ठीक से नहीं कराए जा रहे हैं, हर कदम पर संदेह है। उन्होंने आगे पूछा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 10000 रुपये के भुगतान पर चुनाव आयोग ने आंखें मूंद लीं; क्या यह 'वोट चोरी' नहीं है? प्रियंका ने भाजपा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ( EVM ) के बिना चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को मतपत्र पर चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं, वे जानते हैं कि वे कभी नहीं जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन्हें निष्पक्ष चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं। उन्हें मतपत्र पर चुनाव लड़ने दीजिए, वे खुद जानते हैं कि वे कभी नहीं जीतेंगे।

बिहार के हालिया चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको बिहार में हार से निराश नहीं होना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भाजपा 'वोटों की चोरी' के जरिए जीत हासिल करती है।

संसद सत्रों के बारे में बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि चुनावी मुद्दों पर बहस की विपक्ष की मांग का विरोध किया गया और चर्चा तभी स्वीकार की गई जब हम वंदे मातरम पर बहस के लिए सहमत हुए, जबकि अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया जो आपको प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में एक सत्र में मुश्किल से एक या दो बहसें होती हैं। जब राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खरगे जी ने मुद्दा उठाया कि हम ईवीएम के जरिए वोटों की चोरी पर बहस करना चाहते हैं, तो वे डर गए। वे सहमत नहीं हुए।