बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ो; प्रियंका गांधी की BJP को ललकार, वोट चोरी के आरोप के बीच रामलीला मैदान में हुंकार

बिहार के हालिया चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको बिहार में हार से निराश नहीं होना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भाजपा 'वोटों की चोरी' के जरिए जीत हासिल करती है।

Dec 14, 2025 05:03 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए चुनावी प्रक्रिया में 'वोट चोरी' और अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को वैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि जब हम हर संस्था को कुचलते हुए देखते हैं, तो सभी भारतीयों को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सभी संस्थाओं को सरकार के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

चुनाव प्रक्रिया को निशाना बनाते हुए उन्होंने दावा किया कि हर स्तर पर संदेह है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव ठीक से नहीं कराए जा रहे हैं, हर कदम पर संदेह है। उन्होंने आगे पूछा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 10000 रुपये के भुगतान पर चुनाव आयोग ने आंखें मूंद लीं; क्या यह 'वोट चोरी' नहीं है? प्रियंका ने भाजपा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ( EVM ) के बिना चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को मतपत्र पर चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं, वे जानते हैं कि वे कभी नहीं जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन्हें निष्पक्ष चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं। उन्हें मतपत्र पर चुनाव लड़ने दीजिए, वे खुद जानते हैं कि वे कभी नहीं जीतेंगे।

संसद सत्रों के बारे में बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि चुनावी मुद्दों पर बहस की विपक्ष की मांग का विरोध किया गया और चर्चा तभी स्वीकार की गई जब हम वंदे मातरम पर बहस के लिए सहमत हुए, जबकि अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया जो आपको प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में एक सत्र में मुश्किल से एक या दो बहसें होती हैं। जब राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खरगे जी ने मुद्दा उठाया कि हम ईवीएम के जरिए वोटों की चोरी पर बहस करना चाहते हैं, तो वे डर गए। वे सहमत नहीं हुए।

मतदान के अधिकार के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचनी चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका वोट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जवाहरलाल नेहरू के सार्वभौमिक भागीदारी के दृष्टिकोण को याद किया जिसने संविधान और मतदान के अधिकार को आकार दिया। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि भारत की जनता, भारत का हर बेटा और बेटी, भारत माता का हिस्सा हैं। इसी विचार ने हमारे संविधान को आकार दिया। इसी संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
