4000 किलोमीटर से भारत पहुंची ज्वालामुखी की राख. अब चीन में बन जाएगी बड़ी आफत?

संक्षेप: एथियोपिया के हेली गुबी ज्वालामुखी से निकली राख अब भारत का आसमान छोड़कर चीन पहुंच रही है। इस राख की वजह से चीन में भी विमान संचालन में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

भारत से लगभग 4 हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थिति देश एथियोपिया के रेगिस्तान में हजारों साल से सोए ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो आफत भारत के लिए भी खड़ी हो गई। ज्वालामुखी की राख और धुआं तेज समुद्री हवाओं के सहारे भारत के आसमान में पहुंच गया। हाल यह हुआ हि अहमदाबाद और मुंबई एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में बाधा खड़ी हो गई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम से कम 11 उड़ानें रद्द कर दी गईं।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मध्य एशिया को जाने वाले विमान को डाइवर् करना पड़ गया। इसके अलावा कई उड़ानें कैंसल करनी पड़ीं। बता दें कि एथियोपिया के रिगिस्तान में यह हेली गुबी ज्वालामुखी 10 हजार साल से सोया था। 23 नवंबर को यह अचानक फट पड़ा और पूरा आसमान काला हो गया। इसकी राख करीब 14 किलोमीटर ऊपर तक उड़ी। इसके बाद अरब सागर से होकर यह राख भारत तक पहुंच गई।

अब चीन के लिए आफत बनेगी यह राख मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार शाम तक ज्लावामुखी की यह राख भारत के एयरस्पेस से बाहर जा चुकी है। यमन, ओमान और अरब सागर से होकर पहुंची यह राख पहले गुजरात और राजस्थान पहुंची थी औऱ आधी रात तक दिल्ली के आसमान में भी छा गई। मंगलवार तक यह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ से होकर चीन की तरफ जाने लगी। ऐसे में वहां भी विमान संचालन में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि राख की ऊंचाई भी धीरे-धीरे कम ही हो रही है। ऐसे में चीन के मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।