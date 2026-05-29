अमरत्व चाहते हैं पुतिन, लैब में तैयार हो रही उम्र घटाने की तरकीब; 2.48 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च
व्लादिमीर पुतिन अमर होना चाहते हैं। उनकी यह मंशा तो बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन अब इसको लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अब पुतिन के अमरत्व की सनक को अमलीजामा पहुंचाने पर बाकायदा काम किया जा रहा है।
व्लादिमीर पुतिन अमर होना चाहते हैं। उनकी यह मंशा तो बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन अब इसको लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अब पुतिन के अमरत्व की सनक को अमलीजामा पहुंचाने पर बाकायदा काम किया जा रहा है। इसके लिए रूस में खास लैब बनाई गई है। इस लैब में इंसानी अंग विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कीमत भी हैरान करने वाली है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 2.48 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसे क्रेमलिन इसमें पूरी तरह से मदद कर रहा है। फिलहाल पुतिन की उम्र 73 साल है।
क्या है यह प्रोजेक्ट
पुतिन की उम्र घटाने के इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है, ‘न्यू हेल्थ प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज’। इसके तहत जीन थेरेपी,ऑरगन प्रिंटिंग, मिनी-पिग ऑर्गन को तैयार किया जाना आदि कोशिशें शामिल हैं। यहां तक बेहद ठंडे तापमान में, क्रायोथेरेपी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सारी हिकमतों से रूसी राष्ट्रपति की बढ़ती उम्र को रोक दिया जाएगा। बता दें कि पुतिन अक्सर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वह कभी घुड़सवारी करते हुए तो कभी तैराकी करते हुए नजर आते हैं। वह फिटनेस के भी अलग-अलग उपाय अपनाते हैं।
पुतिन-जिनपिंग की चर्चा
बता दें कि पिछले साल बीजिंग में मिलिट्री परेड के दौरान पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हॉट माइक पर बातचीत वायरल हुई थी। उस वक्त दोनों शीर्ष नेता उम्र को बातचीत कर रहे थे। बताया जाता है कि दोनों नेताओं के बीच इस विषय पर बात हो रही थी कि अगर इंसानों के कुछ अंग विशेष को बदल दिया जाए तो अमरता पाई जा सकती थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस बात को खारिज कर दिया था। लोगों का कहना था कि दोनों ने हंसी-मजाक में यह बात कही होगी। लेकिन अब रूस की राजधानी में उम्र घटाने वाली लैब की बात सामने आने पर दोनों की बातों के मायने बदल गए हैं।
रूसी सरकार की घोषणा
पिछले महीने, रूसी सरकार ने घोषणा की थी कि वैज्ञानिक एक जीन-थेरेपी ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं जो सरकार प्रायोजित लंबी उम्र की पहल को बढ़ावा देने वाला है। डिप्टी साइंस मिनिस्टर डेनिस सेकिरिन्स्की ने 23 अप्रैल को कहाकि यह दवा, बढ़ती उम्र को टक्कर देने में काफी अहम भूमिका निभाने वाली है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसे अंग तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें मानव शरीर में प्रत्योरोपित किया जा सकता है। यह अंग तैयार कर रही एजेंसियों का लक्ष्य है कि साल 2030 तक वह पूरी तरह से मानव अंगों का प्रत्यारोपण करने में कामयाबी हासिल कर लें।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।