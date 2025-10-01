Vladimir Putin Visit India in December Meet PM Modi Europe drone wall against Russia Top Five News पुतिन के भारत दौरे की आई तारीख, दुनिया में पहली बार कहां बनेगा 'ड्रोन वॉल'? टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन 5-6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से भी होगी। पुतिन के इस दौरे से ट्रंप को मिर्ची लग सकती है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ लगा रखा है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 06:18 PM
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आ सकते हैं। बुधवार को इस दौरे की तारीख सामने आ गई है। पुतिन का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूसी से खतरों को देखते हुए यूरोपीय देश ड्रोन वॉल बनाने की चर्चा कर रहे हैं।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

ट्रंप को लगेगी मिर्ची! पुतिन के भारत दौरे की आई तारीख, PM मोदी से मिलेंगे

रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। इस दौरे की तारीख सामने आ गई है। पुतिन का भारत दौरा 5-6 दिसंबर को हो सकता है। इस दौरान उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से भी होगी। पुतिन के भारत दौरे से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। पढ़ें पूरी खबर…

3% बढ़ा DA, दशहरा से पहले सरकार का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह फैसला दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले आया है। इस बढ़ोतरी से लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इसके साथ ही, DA दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया (arrears) अक्टूबर की सैलरी के साथ, दिवाली से पहले दिए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर…

दुनिया में पहली बार बनेगी ड्रोन वॉल, रूस से डरे 27 देशों ने बनाया कौन सा प्लान

दुनिया में युद्ध के तरीके अब बदलते जा रहे हैं। कभी तोप, बंदूक और टैंकों से जो जंग हुआ करती थी, उसमें ड्रोन वारफेयर ने जगह ले ली है। ईरान, रूस और तुर्की जैसे देशों ने ड्रोन्स के मामले में बढ़त हासिल की है। रूस ने तो यूक्रेन से जंग में पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ड्रोन से ज्यादा सफलता हासिल की। अहम बात यह है कि ड्रोन वारफेयर में लागत कम है और टारगेट पर सीधा हमला करके सफलता पाने की संभावनाएं अधिक हैं। वहीं इसे लेकर होने वाले नुकसान की चिंताएं भी बढ़ गई है। यूरोप में तो ड्रोन्स को लेकर खौफ का आलम है। यूरोपियन यूनियन ने इसे लेकर आज एक मीटिंग डेनमार्क में बुलाई है, जिसमें 'ड्रोन वॉल' बनाने को लेकर बात की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर…

तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? लड़कियों से गंदी-गंदी बातें करता था चैतन्यानंद सरस्वती

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित प्राइवेट कॉलेज में 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपों में फंसे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वह लड़कियों से चैट पर गंदी-गंदी बातें करता था। और तो और चुपके से उनकी तस्वीरें भी खींचता था। वह लड़कियों से योग करते हुए उनकी तस्वीरें भेजने के लिए कहता था। पढ़ें पूरी खबर…

MP से राजस्थान तक बच्चों की मौतें, सबकी हुई किडनी फेल; कफ सिरप पर सवाल

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 22 दिनों के भीतर 6 बच्चों की मौत और राजस्थान में एक बच्चे की जान जाने से हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इन सभी बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि 'कफ सिरप' की वजह से इन बच्चों की जान गई है, क्योंकि शुरुआत में सभी को सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी शिकायतें थीं। इन्होंने कुछ ब्रैंड की कफ सिरप का इस्तेमाल किया था। वहीं, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने कफ सिरप की बात को निराधार बताया है। पढ़ें पूरी खबर…

