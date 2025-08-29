ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच इसी साल भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन, रूस ने लगा दी मुहर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत को निशाना बनाते हुए भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

Putin India Visit: अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल भारत आएंगे। रूस ने उनके इस दौरे की पुष्टि कर दी है। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति दिसंबर में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। क्रेमलिन ने बताया है कि इससे पहले पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात होगी।

क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुतिन आगामी सोमवार को चीन में आयोजित शिखर सम्मेलन में मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों नेता इस दौरान पुतिन के दिसंबर में होने वाले दौरे की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।

बता दें कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह पहला भारत दौरा होगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। पुतिन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका भारत और रूस की नजदीकियों से खुश नहीं है और संबंधों में दरार डालने की प्रत्यक्ष कोशिशें भी कर रहा है।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ सप्ताह से रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को लगातार निशाना बनाया है। ट्रंप ने आरोप लगाए हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में रूस की आर्थिक मदद कर रहा है। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत पर टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका रूस को यूक्रेन जंग में समझौता करने के लिए मना सकता है। इस क्रम में अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है।