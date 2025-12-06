Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newsvladimir putin message to pakistan said taliban fighting against terrorism
भारत से जाते-जाते पाकिस्तान को भी संदेश दे गए पुतिन, तालिबान को बताया आतंक का दुश्मन

भारत से जाते-जाते पाकिस्तान को भी संदेश दे गए पुतिन, तालिबान को बताया आतंक का दुश्मन

संक्षेप:

भारत से जाते-जाते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान को भी संदेश दे गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसीलिए रूस ने इस सरकार को मान्यता दी है।

Dec 06, 2025 05:51 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में कई अहम समझौते हुए। इसके अलावा दोनों ही देशों ने मिलकर आतंकवाद, आर्थिक चुनौतियों और विरासत को संभालने की प्रतिबद्धता जताई। जाते-जाते राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान को भी अप्रत्यक्ष रूप से सुना गए हैं। पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार आतंक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसके अलावा अफीम को खत्म करने के लिए वह बड़ा काम कर रही है। इसीलिए रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाता है। बीते कुछ महीनों से दोनों देशों का तनाव चरम पर पहुंच गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि सारे ही देशों में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अफगानिस्तान भी किसी से अलग नहीं है। दशकों तक यह देश गृह युद्ध से जूझता रहा है। लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान को संभाल लिया है। आपको यह स्वीकार करना होगा क्योंकि सच यही है। अफगानी सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बता दें कि रूस ऐसा पहला देश है जिसने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता दी है।

पुतिन ने कहा, अफगानिस्तान की सरकार ने अफीम के उत्पादन पर भी रोक लगाई है। वे ड्रग्स की चुनौती का जमकर सामना कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे बिंदु हैं जिनपर तालिबान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।

पुतिन ने भारत में किया रूसी टीवी का उद्घाटन

पुतिन ने भारत में रूस के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क आरटी इंडिया का शुभारंभ करते उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई है। एक साझेदार के रूप में भारत की क्षमताएं बदल गई हैं। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है: मित्रता और आपसी सहयोग के विकास में दोनों देशों की रुचि।" रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि आरटी सूचना का ऐसा स्रोत है, जो पूरी तरह से स्वच्छ है और जिसका लक्ष्य अपने दर्शकों की जरूरतों को पूरा करना है। रशिया टुडे का लक्ष्य रूसी मूल्यों, संस्कृति, घरेलू और विदेशी मामलों में रूस के रुख का प्रचार करना नहीं है, बल्कि रूस और विश्व के बारे में "सच्ची जानकारी" प्रदान करना है।

आरटी की प्रधान संपादक मार्गारीटा सिमोनियन के कुछ देशों में चैनल को बंद किए जाने के बारे में की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए पुतिन ने कहा कि ऐसी कार्रवाई तकनीकी या नियामक कारणों से नहीं, बल्कि सच्चाई के सामने आने के डर से की जाती है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, "रूस टुडे अपने दर्शकों को हमारे देश और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में सच्ची जानकारी देने का प्रयास करता है और यही रूस टुडे की सबसे खास बात है।" श्री पुतिन ने उपस्थित लोगों को दिवंगत अभिनेता राज कपूर के साथ रूस के संबंधों की भी याद दिलाई।

पुतिन ने राजकपूर का लिया नाम

उन्होंने मज़ाकिया लहजे में कहा, "राज कपूर के जमाने के बाद से काफी समय बीत चुका है। भारत नाटकीय रूप से बदल गया है। लेकिन तब व्लादिमीर वायसोस्की के राज कपूर के बारे में लिखे गए गीत के बोल मुझे अभी याद आ गए। लेकिन कुछ और भी शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि पहले योगी एक साल तक उपवास करते थे... अब वे सब कुछ खाते-पीते हैं।"

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं।
Vladimir Putin Afghanistan Pakistan News
