Putin India Visit LIVE: थोड़ी देर में दिल्ली लैंड करेंगे राष्ट्रपति पुतिन, भारतीय एयरस्पेस में आया विमान
Putin India Visit LIVE: थोड़ी देर में दिल्ली लैंड करेंगे राष्ट्रपति पुतिन, भारतीय एयरस्पेस में आया विमान

Putin India Visit LIVE: सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन यहां पहुंचने के बाद शाम को प्रधानमंत्री निवास पर अपने मित्र पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है।

Russian President Vladimir Putin India Visit Live Updates

Pramod Praveen| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Thu, 04 Dec 2025 06:25 PM IST
Putin India Visit LIVE: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी बहु प्रतीक्षित भारत यात्रा पर अब से थोड़ी देर में नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। माना जा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी एयरपोर्ट पर अगवानी कर सकते हैं। उनका विमान भारतीय एयर स्पेस में आ चुका है।सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर दो दिन की यात्रा पर आ रहे पुतिन का पालम हवाई अड्डा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। उनकी यह यात्रा चार वर्ष के अंतराल पर हो रही है। इससे पहले वह 2021 में भारत आए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पुतिन के कार्यक्रमों में शुक्रवार को 23 वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता सबसे प्रमुख आयोजन है।

सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन यहां पहुंचने के बाद शाम को प्रधानमंत्री निवास पर अपने मित्र पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है। इस दौरान शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय , द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत होने की संभावना है। शुक्रवार को पुतिन के आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनके पारंपरिक और भव्य स्वागत के साथ होगी। रूसी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन से सीधे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

4 Dec 2025, 06:19:01 PM IST

Putin India Visit LIVE: भारतीय एयरस्पेस में आया पुतिन का विमान

रूसी राष्ट्रपति अब से थोड़ी देर में नई दिल्ली में लैंड करने वाले हैं। उनका विमान भारतीय एयर स्पेस में आ चुका है।

4 Dec 2025, 05:53:09 PM IST

Putin India Visit LIVE: वाराणसी में आरती और ‘भारत-रूस मैत्री मार्च’

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 'भारत-रूस मैत्री मार्च' का आयोजन किया गया। 'विशाल भारत संस्थान' द्वारा आयोजित यह पदयात्रा सुभाष भवन से शुरू होकर मुंशी प्रेमचंद स्मृति गेट पर संपन्न हुई। इसमें शामिल लोग मोदी और पुतिन के पोस्टर लिए थे और उन्होंने भारत और रूस के बीच संबंधों को बेहतर बनाने से जुड़े कई नारे भी लगाए। इस दौरान लोगों ने पुतिन की तस्वीर के सामने आरती की और इस दौरे का जश्न मनाने के लिए नगाड़े बजाये। विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष राजीव श्रीगुरुजी ने कहा कि भारत और रूस 'स्वाभाविक मित्र' हैं। वे मुश्किल समय में हमेशा से एक-दूसरे के साथ खड़े रहे।

4 Dec 2025, 05:46:46 PM IST

Putin India Visit LIVE: रूस-भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में करेंगे संबंध मजबूत

रूस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करते हुए अपने सेमी-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन आरडी-191 की आपूर्ति करने और इसके निर्माण की तकनीक भारत को देने के लिए तैयार है। यह कदम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के महानिदेशक दिमित्री बकनोव ने एक टेलीविजन चैनल को बताया कि भारत के साथ रॉकेट इंजन का सौदा होने वाला है। उन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष स्टेशन के विकास में भी सहयोग की संभावना जताई।

4 Dec 2025, 05:39:26 PM IST

Putin India Visit LIVE: दोनों पक्षों के बीच रक्षा, सुरक्षा और व्यापार पर खास बातचीत

शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के बीच रक्षा, सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से बातचीत होगी। दोनों नेता परस्पर हित के मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बातचीत के दौरान भारत द्वारा एस 400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद पर मुख्य रूप से बात किए जाने की संभावना है। इसके अलावा रूस की तरफ से पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 के सौदे पर भी बातचीत की जा सकती है।

4 Dec 2025, 05:36:44 PM IST

Putin India Visit LIVE: हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वक्तव्य देंगे

राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को हैदराबाद हाउस जाएंगे जहां वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ 23 वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वार्ता के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी संयुक्त प्रेस वक्तव्य भी देंगे।

4 Dec 2025, 05:23:35 PM IST

Putin India Visit LIVE: राष्ट्रपति भवन में कल स्वागत

शुक्रवार को पुतिन के आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनके पारंपरिक और भव्य स्वागत के साथ होगी। रूसी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन से सीधे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

