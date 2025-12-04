पुतिन के भारत पहुंचते ही पीएम मोदी ने कर दिया कुछ ऐसा काम, रूस भी रह गया हैरान!

संक्षेप: रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति और अपने दोस्त का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी ने तय प्रोटोकॉल से हटकर और पर्सनल टच दिया, जिससे मॉस्को भी हैरान रह गया।

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का विमान आज शाम लैंड हुआ। इस दौरान, पीएम मोदी ने पुतिन के लिए कुछ ऐसा कर दिया, जिससे खुद रूस भी हैरान रह गया। दरअसल, प्रोटोकॉल से हटकर मोदी अपने दोस्त पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां उन्होंने पुतिन का रेड कार्पेट पर भव्य स्वागत किया। विमान से उतरने के बाद मोदी ने पुतिन से सबसे पहले हाथ मिलाया और फिर गले लगा लिया। इसके बाद दोनों ही एक गाड़ी में सवार होकर पीएम आवास पहुंचे, जहां उनके लिए डिनर का आयोजन किया गया।

रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति और अपने दोस्त का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी ने तय प्रोटोकॉल से हटकर और पर्सनल टच दिया, जिससे रूसी हैरान रह गए। रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी पक्ष को पीएम मोदी के भारतीय धरती पर पुतिन का पर्सनली स्वागत करने के इस इशारे के बारे में नहीं बताया गया था। भाजपा ने भी अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''आम रिवाज से हटकर, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने पर उनका खुद स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन भारत के दो दिन के सरकारी दौरे पर हैं, इस दौरान वे 5 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 23वें भारत-रूस सालाना समिट में हिस्सा लेंगे।''