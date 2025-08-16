Vivek Agnihotri says Kolkata Police stopped trailer launch of film The Bengal Files कोलकाता पुलिस ने फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को रोका, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का आरोप, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVivek Agnihotri says Kolkata Police stopped trailer launch of film The Bengal Files

कोलकाता पुलिस ने फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को रोका, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का आरोप

फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने शनिवार को कहा, 'मुझे अभी-अभी पता चला है कि कुछ लोग यहां आए और सभी तारों को काट दिया। मुझे नहीं पता कि यह किसके आदेश पर हो रहा है? आप जानते हैं कि हमारे पीछे कौन लोग हैं।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:44 PM
share Share
Follow Us on
कोलकाता पुलिस ने फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को रोका, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का आरोप

बॉलीवुड निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने उनकी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया। साल 1946 के कलकत्ता दंगों पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर शहर के पांच सितारा होटल में आज दोपहर को लॉन्च होने वाला था। रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अग्निहोत्री ने कहा, 'अगर यह तानाशाही/फासीवाद नहीं है तो फिर क्या है? आपके राज्य में कानून और व्यवस्था विफल हो चुकी है। यही कारण है कि हर कोई 'द बंगाल फाइल्स' का समर्थन करता है।'

ये भी पढ़ें:कल होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 'वोट चोरी' के आरोपों पर दे सकता है जवाब

विवेक अग्निहोत्री ने कहा, 'मुझे अभी-अभी पता चला है कि कुछ लोग यहां आए और सभी तारों को काट दिया। मुझे नहीं पता कि यह किसके आदेश पर हो रहा है? आप जानते हैं कि हमारे पीछे कौन लोग हैं। सभी तरह के टेस्ट और ट्रायल के बाद यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। होटल मैनेजर अभी तक हमें यह नहीं बता पाए कि कार्यक्रम को जारी रखने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही।' उन्होंने कहा कि यह स्थिति वाकई परेशान करने वाली है।

एक्ट्रेस पल्लवी ने भी साधा निशाना

इस बीच, अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी आरोप लगाया कि ट्रेलर लॉन्च की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा, 'मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी फिल्म को इस तरह रोका गया। क्या इस राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? फिल्म निर्माता और अभिनेता के रूप में हमें वह दिखाने की अनुमति नहीं है जो हमने बनाया है। उन्हें किस बात का खतरा महसूस हो रहा है? ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं हुआ। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कश्मीर की स्थिति बंगाल से बेहतर है?' उन्होंने कहा कि आज बंगाल में क्या हो रहा है। यही कारण है कि 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्में अहम हो जाती हैं। मैं चाहती हूं कि भारत का हर व्यक्ति इस फिल्म को देखे और बंगाल के बारे में सच्चाई जाने। कलाकारों को सम्मान देना राज्य का दायित्व है।

कब रिलीज होने वाली है फिल्म

शुक्रवार को विवेक अग्निहोत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने दावा किया कि एक प्रमुख मूवी थिएटर चेन ने उनकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को रद्द कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि थिएटर चेन ने इवेंट रद्द करने के पीछे राजनीतिक दबाव को कारण बताया। मालूम हो कि 'द बंगाल फाइल्स' 1940 के दशक में अविभाजित बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कहानी को दर्शाती है। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

West Bengal Bollywood News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।