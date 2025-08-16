कोलकाता पुलिस ने फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को रोका, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का आरोप

फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने शनिवार को कहा, 'मुझे अभी-अभी पता चला है कि कुछ लोग यहां आए और सभी तारों को काट दिया। मुझे नहीं पता कि यह किसके आदेश पर हो रहा है? आप जानते हैं कि हमारे पीछे कौन लोग हैं।'

बॉलीवुड निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने उनकी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया। साल 1946 के कलकत्ता दंगों पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर शहर के पांच सितारा होटल में आज दोपहर को लॉन्च होने वाला था। रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अग्निहोत्री ने कहा, 'अगर यह तानाशाही/फासीवाद नहीं है तो फिर क्या है? आपके राज्य में कानून और व्यवस्था विफल हो चुकी है। यही कारण है कि हर कोई 'द बंगाल फाइल्स' का समर्थन करता है।'

विवेक अग्निहोत्री ने कहा, 'मुझे अभी-अभी पता चला है कि कुछ लोग यहां आए और सभी तारों को काट दिया। मुझे नहीं पता कि यह किसके आदेश पर हो रहा है? आप जानते हैं कि हमारे पीछे कौन लोग हैं। सभी तरह के टेस्ट और ट्रायल के बाद यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। होटल मैनेजर अभी तक हमें यह नहीं बता पाए कि कार्यक्रम को जारी रखने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही।' उन्होंने कहा कि यह स्थिति वाकई परेशान करने वाली है।

एक्ट्रेस पल्लवी ने भी साधा निशाना इस बीच, अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी आरोप लगाया कि ट्रेलर लॉन्च की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा, 'मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी फिल्म को इस तरह रोका गया। क्या इस राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? फिल्म निर्माता और अभिनेता के रूप में हमें वह दिखाने की अनुमति नहीं है जो हमने बनाया है। उन्हें किस बात का खतरा महसूस हो रहा है? ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं हुआ। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कश्मीर की स्थिति बंगाल से बेहतर है?' उन्होंने कहा कि आज बंगाल में क्या हो रहा है। यही कारण है कि 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्में अहम हो जाती हैं। मैं चाहती हूं कि भारत का हर व्यक्ति इस फिल्म को देखे और बंगाल के बारे में सच्चाई जाने। कलाकारों को सम्मान देना राज्य का दायित्व है।