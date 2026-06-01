विदेशों में जाकर भारत का नाम मत खराब करो, क्यों भड़क गए IPS ऑफिसर अरुण बोथरा?
IPS ऑफिसर ने विदेशों में जाकर असभ्य व्यवहार करने को लेकर भारतीयों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग देश का नाम खराब कर रहे हैं और उन पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है।
दुनिया के अलग-अलग देशों में भारतीयों के एयरपोर्ट पर डांस करने या शॉपिंग मॉल में हुड़दंग मचाने के कई वीडियो आपने भी सोशल मिडिया पर देखे होंगे। कई बार ऐसा व्यवहार वहां मौजूद लोगों के लिए असहनीय हो जाता है। यही नहीं, भारतीयों के लिए उनके मन में एक नकारात्मक छवि भी बन जाती है। इस मुद्दे पर अब इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर IPS ऑफिसर तक चिंता जता रहे हैं। हाल ही में मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भारतीयों की सिविक सेंस पर सवाल उठाए। अब सीनियर एक IPS अधिकारी, अरुण बोथरा ने भी इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि देश के बाहर जाकर भारत का नाम खराब करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वियतनाम, अमेरिका और यूरोपीय देशों के सुपरमार्केट्स, ट्रेनों और सड़कों पर कुछ भारतीय पर्यटकों द्वारा अजीबोगरीब डांस करने और तेज आवाज में बात कर दूसरों को परेशान करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस पर चिंता जताते हुए ओड़िशा कैडर के अधिकारी अरुण बोथरा ने इसे देश की छवि और भविष्य के वीजा नियमों के लिए भी एक बड़ा खतरा बताया।
'पासपोर्ट होना सिर्फ एक अधिकार नहीं'
ओड़िशा के एडिशनल डीजीपी (CID-Crime) और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईपीएस अरुण बोथरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “जो लोग विदेशों में अपने खराब व्यवहार से देश का नाम बदनाम करते हैं, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। गंभीर मामलों में, ऐसे लोगों पर कुछ सालों के लिए विदेश यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “भारतीय पासपोर्ट होना सिर्फ एक अधिकार नहीं है। इसके साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि आप स्थानीय कानूनों का सम्मान करें, सार्वजनिक स्थानों पर ठीक से व्यवहार करें और देश की छवि की रक्षा करें।”
बात सिर्फ छवि की?
वहीं जब एक सोशल मीडिया यूजर ने अरुण बोथरा की पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि विदेशी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो आईपीएस अफसर ने उसे भी जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि बात सिर्फ छवि की नहीं, बल्कि आम भारतीयों के नुकसान की है। बोथरा ने उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ लोगों के असभ्य व्यवहार के कारण ही पूरी दुनिया में भारतीयों के लिए वीजा नियम सख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने थाईलैंड का हवाला दिया, जिसने हाल ही में भारत सहित 93 देशों के लिए अपनी 60 दिनों की वीजा-फ्री योजना को अचानक बदल दिया।
हर्ष गोयनका भी हुए नाराज
इससे पहले कारोबारी हर्ष गोयनका ने भी भारतीयों के व्यवहार पर नाराजगी जताई थी। हर्ष गोयनका ने इसके लिए स्विट्जरलैंड के एक होटल में लगे नोटिस बोर्ड हवाला दिया जहां सिर्फ भारतीय के लिए अलग निर्देश जारी किए गए थे। इस नोटिस में भारतीयों को सभ्य व्यवहार रखने को कहा गया था। हर्ष गोयनका ने लिखा कि आजकल एयरपोर्ट पर गरबा करने, रेस्तरां में हंगामा मचाने और हवाई जहाज के केबिन को 'पिकनिक स्पॉट' में तब्दील कर देने के वीडियो आम हो चुके हैं। उन्होंने भारत की तुलना दुनिया के जापान से करते हुए कहा कि हमें उनसे सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “हमारे देश को अपने सिविक सेंस को तुरंत और गंभीरता से अपग्रेड करने की जरूरत है।”
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें