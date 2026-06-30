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देश को खोखला करने आई है वायरस-कॉकरोच जैसी पार्टी, भाजपा कार्यकर्ता सिखाएं सबक: नितिन नवीन

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
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भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं की दिन-रात की मेहनत की बदौलत ही आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि आगे भी चुनौतियां हैं।

देश को खोखला करने आई है वायरस-कॉकरोच जैसी पार्टी, भाजपा कार्यकर्ता सिखाएं सबक: नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में एक संबोधन में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए बड़ी बात कही है। नितिन नवीन ने हुंकार भरते हुए कहा कि इस तरह की पार्टियां देश को खोखला करने के लिए आई हैं और इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकताओं को वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियों को सबक सिखाने की जरूरत है। इस दौरान नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं की पीठ भी थपथपाई।

नितिन नवीन ने यह बातें अपने तीन दिवसीय तेलंगाना दौरे के दौरान कही हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने अभिजीत दिपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें वायरस और कॉकरोच और टुकड़े टुकड़े गिरोह का हिस्सा बताया। वारंगल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा, “ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार देश में वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं।”

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‘देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग’

उन्होंने आगे कहा, “इन वायरस और कॉकरोच जैसे लोगों पर निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं और देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकता ही कर सकता है।” नितिन नवीन ने यह भी कहा है कि सच्चा जेन Z देश के निर्माण के बारे में सोचता है, संविधान पर सवाल नहीं उठाता। नितिन नवीन ने इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कहा, “आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो यह भाजपा नेताओं का परिश्रम है, भाजपा नेताओं की कुर्बानी है। तभी आज भाजपा देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है।”

राहुल गांधी को बताया 'पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन'

तेलंगाना में नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा और हुए उन्हें 'पार्ट-टाइम राजनेता' करार दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, “कांग्रेस के कुछ नेताओं को मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहता हूं। राहुल बाबा हपार्ट-टाइम पॉलिटिशियन हैं। लेकिन भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता फुल-टाइम पॉलिटिशियन है और जनता की सेवा करता है।”

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कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी

इस बीच सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर पहुंचने वाली कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन जारी है। इससे पहले बीते मई महीने में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की तुलना 'कॉकरोच और परजीवियों' से कर दी थी। इस टिप्पणी की आलोचना हुई और बयान का विरोध जताने के लिए अमेरिका में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक पेज बना दिया। देखते ही देखते इस अभियान से करोड़ों युवा जुड़ गए हैं और अब वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

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CJP के बैनर तले युवाओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार अभियान चलाकर नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने भी CJP को टुकड़े-टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया था।

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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