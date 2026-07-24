मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूं, मुंबई में पुलिस की गाड़ी रोकने वाली रिया अहिर ने क्या कहा

रिया अहिर ने कहा कि केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका जमीन पर असर भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2024 के पेपर लीक मामले में आरोपित मास्टरमाइंड को जमानत मिल गई थी और बाद में आरोपों से राहत भी मिली।

मुंबई की मॉडल और एक्ट्रेस रिया अहिर ने पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त कार्रवाई वाले बयान का स्वागत किया है। शिवाजी पार्क में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस गाड़ी के सामने खड़े होने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वह आंदोलन का चर्चित चेहरा बन गईं। एएनआई से बातचीत में रिया ने कहा कि छात्रों और आंदोलनकारियों की लंबे समय से यही मांग रही है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। रिया आहिर ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग थी।'

रिया अहिर ने यह भी कहा कि केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका जमीन पर असर भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2024 के पेपर लीक मामले में आरोपित मास्टरमाइंड को जमानत मिल गई थी और बाद में आरोपों से राहत भी मिली। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ऐसा नहीं होगा और दोषियों पर वास्तव में कड़ी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने की भी बात कही थी। इस पर रिया ने कहा कि लोग अब सिर्फ वादे नहीं, बल्कि उनको लागू होते देखना चाहते हैं।

सोनम वांगचुक के लिए क्या कहा रिया ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन समाप्त करने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनशन खत्म करना और अपनी मांगों को छोड़ देना अलग-अलग बातें हैं। उन्होंने वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और विश्वास जताया कि वह अपनी मांगों को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। रिया ने सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत को सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि बातचीत का कोई ठोस नतीजा भी निकलना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की।