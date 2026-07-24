मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूं, मुंबई में पुलिस की गाड़ी रोकने वाली रिया अहिर ने क्या कहा
रिया अहिर ने कहा कि केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका जमीन पर असर भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2024 के पेपर लीक मामले में आरोपित मास्टरमाइंड को जमानत मिल गई थी और बाद में आरोपों से राहत भी मिली।
मुंबई की मॉडल और एक्ट्रेस रिया अहिर ने पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त कार्रवाई वाले बयान का स्वागत किया है। शिवाजी पार्क में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस गाड़ी के सामने खड़े होने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वह आंदोलन का चर्चित चेहरा बन गईं। एएनआई से बातचीत में रिया ने कहा कि छात्रों और आंदोलनकारियों की लंबे समय से यही मांग रही है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। रिया आहिर ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग थी।'
रिया अहिर ने यह भी कहा कि केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका जमीन पर असर भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2024 के पेपर लीक मामले में आरोपित मास्टरमाइंड को जमानत मिल गई थी और बाद में आरोपों से राहत भी मिली। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ऐसा नहीं होगा और दोषियों पर वास्तव में कड़ी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने की भी बात कही थी। इस पर रिया ने कहा कि लोग अब सिर्फ वादे नहीं, बल्कि उनको लागू होते देखना चाहते हैं।
सोनम वांगचुक के लिए क्या कहा
रिया ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन समाप्त करने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनशन खत्म करना और अपनी मांगों को छोड़ देना अलग-अलग बातें हैं। उन्होंने वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और विश्वास जताया कि वह अपनी मांगों को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। रिया ने सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत को सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि बातचीत का कोई ठोस नतीजा भी निकलना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की।
अपने वायरल वीडियो पर क्या बोलीं
फेमस मॉडल ने छात्रों से किसी भी तरह का आत्मघाती कदम न उठाने की अपील करते हुए कहा कि जीवन बहुत अनमोल है और आत्महत्या कभी भी समाधान नहीं हो सकती। अपने वायरल वीडियो पर रिया ने कहा कि उस समय उन्होंने बिना किसी योजना के केवल एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वही किया, जो उन्हें सही लगा। उन्होंने कहा, 'अगर मैं वहां से हट जाती, तो खुद को एक नागरिक के रूप में असफल मानती।' उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोकप्रियता पाना या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने हुडी और कैप पहन रखी थी ताकि उनका चेहरा दिखाई न दे। रिया ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे उनकी तस्वीरों और वीडियो का प्रचार के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई को सामने लाएं।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें