बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रही हैं और मुल्क वापसी का ऐलान कर चुकी हैं। खास बात है कि बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हिंसा का दौर जारी है और अब पीएम तारिक रहमान बगैर नाम लिए भारत की ओर इशारा कर रहे हैं।

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सुरक्षा के मद्देनजर 3000 हजार जवानों की तैनाती की गई है। फाइल फोटो (AP Photo/Frank Franklin II)

बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने नाम लिए बगैर भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आवामी लीग की आग लगाने की नई राजनीति के खिलाफ सभी को तैयार होना होगा। खास बात है कि आवामी लीग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी है, जो साल 2024 में हुई हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं थीं। रहमान के आरोप हैं कि एक समूह ने देश के खिलाफ साजिश की है और उनके आका वहीं रहते हैं।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का कहना है कि उन सभी दलों को एक हो जाना चाहिए, जो 2024 के संघर्ष में साथ थे। खास बात है कि आवामी लीग ने मुल्क में बंद बुलाया है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबरें हैं कि सुरक्षा के चलते BGB यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 96 टुकड़ियां उतारी गईं हैं, जिनमें 3 हजार जवान हैं।

बगैर नाम लिए भारत पर निशाना डेली स्टार के अनुसार, गुरुवार को पीएम रहमान ने कहा, 'अब बस बहुत हो गया। हमें इन आतंकवादियों, हत्या करने वालों और आग लगाने वालों को जवाब देना होगा।' उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी समूह ने देश के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, 'जैसा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। एक समूह ने देश के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया है...। सीमा पार करके जिस देश में वो भागे हैं, वहीं उनके आका रहते हैं। वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए साजिश कर रहे हैं।' हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है।

इससे पहले उन्होंने मंगलवार को कहा था, 'आइए, हम एक बार फिर 2024 की भावना के साथ एकजुट हों, जब हमने इस देश से निरंकुश ताकतों को बाहर किया था। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी ताकतों की हार हो।'

शेख हसीना लौटने वाली हैं खास बात है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब पूर्व पीएम हसीना बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने दिसंबर में मुल्क वापसी के संकेत दिए थे। उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई मुकदमे चल रहे हैं और अदालत ने मौत की सजा भी सुनाई है। फिलहाल, उनकी वापसी की तारीख तय नहीं है। साथ ही भारत की तरफ से भी इसपर औपचारिक बयान नहीं आया है।

मोहम्मद यूनुस का घर जला दिया एक दिन पहले ही बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के ठिकानों पर हमले किए गए थे। चटगांव के पांचलाइस इलाके में उनके घर को आग लगा दी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि इस हमले में उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं। साथ ही उनके स्थापित किए गए ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं पर भी हमले हुए।

बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि BGB की टुकड़ियों को ढाका, चटगांव, नारायणगंज, गाजीपुर, गोपालगंज, मैमनसिंह और फरीदपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मदद के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि गोपालगंज जिले में 27, राजधानी ढाका में 23 और चट्टोग्राम में 15 टुकड़ियां तैनात की गई हैं।