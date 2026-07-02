मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, म्यांमार सीमा के पास कई गांवों में आगजनी; कुकी-नागा आमने-सामने
कुकी इनपी मणिपुर ने कहा कि साल 2026 में कामजोंग, उखरुल और कांगपोकपी जिलों के कुकी गांवों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और फैमोल गांव पर हुआ हमला इसी सिलसिले का हिस्सा है।
मणिपुर से एक बार फिर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। म्यांमार सीमा से सटे कई गांवों पर सुनियोजित आगजनी की गई हैं। इन हमलों ने इस अशांत पहाड़ी जिले में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इस ताजा हिंसा में एक कुकी-बहुल गांव और दो तांगखुल नागा गांव गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जहां उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि, अभी तक जान-माल के नुकसान या घायलों की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस घटना के बाद कुकी और नागा संगठनों के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है, जहां दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर समन्वित हमले करने का आरोप लगा रहे हैं।
तांगखुल नागा समुदाय के ग्रामीण प्राधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित उनके दो गांवों कोंगकान थाना और शांगकालोक में घरों को फूंकने के पीछे कुकी सशस्त्र समूहों का हाथ है। उन्होंने विशेष रूप से 'कुकी नेशनल आर्मी-बी' का नाम लेते हुए कहा कि इन समूहों ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए लगभग एक ही समय पर दोनों गांवों को निशाना बनाया।
नागा की क्या हैं मांगें
नागा प्राधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में तुरंत पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। बस्तियों पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाए जाएं।
कूकी का पलटवार
दूसरी तरफ, कुकी समुदाय के शीर्ष संगठन कुकी इनपी मणिपुर (KIM) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए नागा संगठनों पर ही पलटवार किया है। किम का आरोप है कि म्यांमार में सक्रिय उग्रवादी गुट शन्नी नेशनालिटीज आर्मी (SNA) और नागा उग्रवादी संगठन NSCN-IM ने मिलकर कुकी-बहुल फैमोल गांव पर हमला किया। संगठन का दावा है कि फैमोल गांव के सभी 20 घरों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया, जिससे अपनी जान बचाने के लिए पूरे गांव के लोगों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा।
कुकी इनपी मणिपुर ने कहा कि साल 2026 में कामजोंग, उखरुल और कांगपोकपी जिलों के कुकी गांवों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और फैमोल गांव पर हुआ हमला इसी सिलसिले का हिस्सा है। संगठन ने इस साल आगजनी का शिकार हुए कई गांवों की सूची भी जारी की है, जिसमें के सोंगलुंग, लितन-सरेईखोंग, सोंगपेल, मुल्लम, लांचल, मोलनोई, खराम वैफेई, लोइबोल खुल्लेन और कुलतुह शामिल हैं।
फिलहाल दोनों ही पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स या किसी अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने अभी तक इस घटनाक्रम, आगजनी के क्रम या इसके लिए जिम्मेदार संगठनों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
सूत्रों के मुताबिक, स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी जमीन पर जाकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। भारत-म्यांमार सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच हुई इस ताजा हिंसा ने पूरे राज्य में जारी सुरक्षा अभियानों के बावजूद दो समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है। दोनों पक्षों ने केंद्र और राज्य सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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