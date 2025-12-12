सावरकर की प्रतिमा का अनावरण, अमित शाह बोले- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह नहीं, तपोभूमि है

संक्षेप: अमित शाह ने कहा कि मैंने सेलुलर जेल का रिकॉर्ड बहुत डिटेल में पढ़ा है, सिर्फ 2 प्रांत ऐसे हैं जिनके स्वतंत्रता सेनानियों को यहां फांसी नहीं दी गई।' यह एक बहुत बड़ा मौका है। इस तपोभूमि पर वीर सावरकर की मूर्ति का अनावरण किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। मूर्ति को दक्षिण अंडमान जिले के एक पार्क में स्थापित किया गया है। विनायक दामोदर सावरकर की कविता 'सागर प्राण तलमलाला' के 115 साल पूरे होने पर शाह ने कहा, 'अंडमान और निकोबार सिर्फ आइलैंड्स की एक चेन नहीं है। यह कई स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, समर्पण और देशभक्ति से बनी एक तपोभूमि है। यहां कई लोगों ने अपनी जान दी।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमित शाह ने कहा कि मैंने सेलुलर जेल का रिकॉर्ड बहुत डिटेल में पढ़ा है, सिर्फ 2 प्रांत ऐसे हैं जिनके स्वतंत्रता सेनानियों को यहां फांसी नहीं दी गई।' उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा मौका है, इस तपोभूमि पर वीर सावरकर की इंसानी कद की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसका अनावरण उस संगठन के सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया जो एक तरह से सावरकर की विचारधारा को सही मायने में आगे बढ़ा रहा है। गृह मंत्री ने कहा, 'यह एक पवित्र भूमि है। वीर सावरकर की मूर्ति भी पवित्र है और मोहन भागवत की ओर से इसका अनावरण और भी अच्छा है। यह सोने पर सुहागा हो गया है।'