vinay narwal father on indian cricket team denies to asia cup trophy to mohsin naqvi टीम इंडिया से खुश पहलगाम में मारे गए विनय नरवाल के पिता, बोले- एकदम सही किया, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsvinay narwal father on indian cricket team denies to asia cup trophy to mohsin naqvi

टीम इंडिया से खुश पहलगाम में मारे गए विनय नरवाल के पिता, बोले- एकदम सही किया

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल के पिता ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी ना लेने के भारतीय टीम के फैसले की सराहना की है। विनय नरवाल के पिता ने कहा कि भारतीय टीम ने ऐसा करके सही संदेश दिया कि खेल अलग चीज है, लेकिन हम आपसे संपर्क में नहीं रहेंगे। 

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 11:20 AM
share Share
Follow Us on
टीम इंडिया से खुश पहलगाम में मारे गए विनय नरवाल के पिता, बोले- एकदम सही किया

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी ना लेने के भारतीय टीम के फैसले की सराहना की है। विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि भारतीय टीम ने ऐसा करके सही संदेश दिया कि खेल अलग चीज है, लेकिन हम आपसे संपर्क में नहीं रहेंगे। भारतीय टीम ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस सख्त कदम के लिए मैं भारतीय टीम और कप्तान सूर्यकुमार यादव को धन्यवाद देना चाहूंगा।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के सभी मैचों की पूरी फीस ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को समर्पित कर दी है। यही नहीं उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थनाएं हमेशा पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ रहेंगी। एशिया कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम को पाकिस्तान से मुकाबले में उतरना चाहिए या नहीं। इसे लेकर लंबी बहस छिड़ी थी, लेकिन अंत में टीम इंडिया को लेकर बीसीसीआई ने फैसला लिया कि मुकाबले में उतरा जाए। इसे लेकर दलील थी कि यदि हम बहुपक्षीय टूर्नामेंट में नहीं उतरे तो पाकिस्तान को बिना मैच खेले ही वॉकओवर मिल जाएगा।

माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ही भारतीय टीम ने खेलने का फैसला लिया। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने तय किया कि पाक टीम से हाथ ना मिलाया जाए। इसके अलावा ट्रॉफी भी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से नहीं ली। यह वही मोहसिन नकवी हैं, जो भारत के खिलाफ अकसर जहर उगलते रहे हैं।

गौरतलब है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर भारत में विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कहा था कि यदि सूर्य कुमार यादव की औकात है तो वह पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबलों की अपनी मैच फीस क्यों नहीं पहलगाम पीड़ितों के नाम कर देते। वहीं अब सूर्य कुमार यादव ने पूरे एशिया कप की मैच फीस को डोनेट करने का ऐलान कर दिया है।