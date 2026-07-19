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Vikram 1: 10 साल की मेहनत, 7 मंजिला ऊंचा रॉकेट; ISRO के 2 पूर्व वैज्ञानिकों के जुनून की कहानी

By Himanshu Jha
नई दिल्ली।
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फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल ने कंपनी में निवेश के लिए सबसे पहले भरोसा जताया। कंपनी ने 5.1 और छह करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई और इसके बाद कंपनी अपने रास्ते पर आगे बढ़ चली।

Vikram 1: 10 साल की मेहनत, 7 मंजिला ऊंचा रॉकेट; ISRO के 2 पूर्व वैज्ञानिकों के जुनून की कहानी

ISRO Mission Vikram 1: मिशन आगमन के तहत विक्रम-1 रॉकेट की सफलता के पीछे इसरो के दो पूर्व वैज्ञानिकों का जुनून अहम है। पवन चंदाना और नागा भरत डाका की दस साल की मेहनत की बदौलत ही अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने ये कामयबी हासिल की है। स्काईरूट के शुरू होने के बाद वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण कंपनी पर सकंट के बादल गहरा गए। इसके बावजूद दोनों वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और पूरी शिद्दत से अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे।

ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल ने कंपनी में निवेश के लिए सबसे पहले भरोसा जताया। कंपनी ने 5.1 और छह करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई और इसके बाद कंपनी अपने रास्ते पर आगे बढ़ चली। स्काईरूट कंपनी के सीईओ पवन चंदाना आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं। इसरो में रहते हुए देश के सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क-3 पर काम किया। तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में छह वर्षों तक काम करते हुए उन्हें रॉकेट डिजाइन का अच्छा अनुभव है।

इसरो में बड़े प्रोजेक्ट पर बेहतर काम के लिए इन्हें इंटरनल इनोवेशन अवॉर्ड भी मिला। स्पेस और रॉकेट चंदाना का जुनून है। वहीं नागा भरत डाक आईआईटी मद्रास से पढ़े हैं। कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इनके नेतृत्व में एक हजार से अधिक लोगों की टीम रॉकेट डिजाइन, प्रोपल्शन और लॉन्च सिस्टम्स पर काम कर रही।

ढाई साल पहले आया था सामने

ईरूट ने अक्तूबर 2023 में विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल को दुनिया के सामने पेश किया था। वर्ष 2022 में कंपनी ने 18 नवंबर 2022 को सब- ऑर्बिटल रॉकेट पहली बार छोड़ा था।

सात मंजिल ऊंचा रॉकेट

विक्रम-1 रॉकेट सात मंजिला भवन की ऊंचाई के बराबर है। ये पूरी तरह कार्बन कंपोजिट से बना है। इसमें थ्री- डी प्रिंटेड इंजन और हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगा है। रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रम करने वाले 350 किलोग्राम वजनी उपग्रह ले जाने में सक्षम है। पहली उड़ान में रॉकेट 60 डिग्री कोण के साथ 450 किलोमीटर दूर गया।

भारत को ऐतिहासिक मुकाम

‘आगमन’ के तहत अमेरिका, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। मिशन से दुनियाभर में बढ़ रही छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की मांग पूरी करने की दिशा में भारत अहम भूमिका निभा सकता है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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