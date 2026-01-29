दो-तीन प्वाइंट्स छोड़कर UGC के नए नियम बहुत अच्छे, इसकी जरूरत थी: विकास दिव्यकीर्ति
यूजीसी के नए नियमों पर टीचर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि ये रेग्युलेशन (नए नियम) दो-तीन प्वाइंट्स को छोड़कर बहुत अच्छे हैं। 2012 के नियमों से काफी बेहतर हैं। इसकी जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो जरूरत थी।
यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में बवाल चल रहा है। लखनऊ समेत कई यूनिवर्सिटीज में छात्रों ने केंद्र सरकार से यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की है। कई भाजपा नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए इन नियमों पर रोक लगा दी और सरकार व यूजीसी से जवाब मांगा है। सवर्णों ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है। इस बीच, लोकप्रिय टीचर विकास दिव्यकीर्ति का कहना है कि दो-तीन प्वाइंट्स को छोड़कर, यूजीसी के नए नियम काफी अच्छे हैं और इनकी जरूरत थी।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए यूजीसी के नए नियमों पर टीचर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा,''ये रेग्युलेशन (नए नियम) दो-तीन प्वाइंट्स को छोड़कर बहुत अच्छे हैं। 2012 के नियमों से काफी बेहतर हैं। इसकी जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो जरूरत थी। बतौर शिक्षक भी कहता हूं कि इसकी जरूरत थी।'' दिव्यकीर्ति ने आगे कहा कि 2012 के रेग्युलेशन बहुत इफेक्टिव नहीं थे, यह भी बात सही थी। तीन हजार इंस्टिट्यूशन में कमेटी बनी हुई थी। कमेटी का मतलब एक प्रोफेसर होता था और एक सेल होती थी। तीन हजार इंस्टीट्यूशन में कुल शिकायतें पिछले कई साल में सिर्फ 1500 भी नहीं आईं।
उन्होंने आगे कहा कि अब मैं यह तो नहीं मान सकता कि इतना भी नहीं होता होगा, लेकिन किसी को पता नहीं होता था। यूजीसी कुछ करता नहीं था। अपील का मैकेनिज्म भी कॉलेज के अंदर ही होता था और अंदर ही बातें सुलझ या दब जाती थीं। जब सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल पूछे गए तो सरकार के पास जवाब नहीं थे। जैसे एक सवाल था कि किसी ने शिकायत की और शिकायत का रिड्रसल से खुश नहीं है तो वह कहां जाए, तो उसमें था कि आप यूनिवर्सिटी के वीसी या हेड के पास जा सकते हैं। नए वाले में अच्छी व्यवस्था है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं कमेटी के फैसले से तो ऑम्बुड्समेन के पास जा सकते हैं और वह यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। यह कितनी अच्छी बात है। 30 दिनों में वह सॉल्युशन निकालने की कोशिश करेगी। यह कितनी अच्छी बात है।
