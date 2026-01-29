Hindustan Hindi News
विकास दिव्यकीर्ति ने बताया- यूजीसी के नए रूल्स बनाने में कहां हो गई थी खामी

Vikas Divyakirti: यूजीसी के नए नियमों पर हुए विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग होने की संभावना वाला करार दिया। इससे पहले यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले अध्यापक विकास दिव्यकीर्ति ने भी इन्हीं मुद्दों को उठाया।

Jan 29, 2026 06:06 pm IST
Vikas Divyakirti on UGC: यूजीसी के नए कानूनों पर देश भर में चले विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि नए नियम अस्पष्ट और समाज में भेदभाव को बढ़ावा देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के पहले यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले अध्यापक विकास दिव्यकीर्ति भी यही बात करते हुए नजर आए। उन्होंने इन नियमों की ड्राफ्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इसकी प्रूफ रीडिंग भी नहीं हुई है।

एएनआई से बात करते हुए विकास दिव्यकीर्ति ने इन नियमों की पूरी टाइमलाइन पर बात की। उन्होंने कहा, "यह नियम सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के तहत हो रहे हैं। इस मामले पर कोर्ट की सुनवाई 15 जनवरी को होनी थी। इसके पहले यूजीसी को इन नियमों को लागू करना जरूरी थी। मुझे ऐसा लगता है कि यूजीसी पर दबाव था कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। क्योंकि फरवरी 2025 में यूजीसी ने एक ड्राफ्ट निकाला था, जिसमें आज के नियमों से कुछ बातें अलग थी। इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था और कमेटी में भी ओबीसी नहीं थे। इसके अलावा झूठे केस करने वाले पर भी जुर्माने का प्रावधान था। इस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा था कि इसमें ओबीसी को शामिल किए बिना इसका कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे में जल्दबाजी में इसे 13 जनवरी को ही लागू कर दिया गया"

बाहर कुछ अंदर कुछ

उन्होंने कहा, "जब भी कोई ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो उसकी प्रूफरीडिंग होती है। लेकिन इसे इतना लापरवाही से बनाया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। इसकी प्रस्तावना में आप पढ़ेंगे तो 6 वर्गों को इसका लाभ देना है, जिनमें धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता को जोड़ा गया है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी यही छह वर्गों को रखा गया है। लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि इसके बाद में लिखा हुआ है कि विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी को भी... मतलब ऊपर कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन बाद में इसको विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है।"

दिव्यकीर्ति ने कहा, "इसके बाद अगर आप पैरा चार में जाएंगे तो यहां पर भेदभाव के आधारों को बढ़ाकर सात कर दिया गया है। यहां पर भाषा, नस्ल और आस्था को भी जोड़ दिया गया है, जबकि इनका जिक्र ऊपर कहीं भी नहीं है। हालांकि, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं और इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं।"

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान इन्हीं मुद्दों को उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इन नियमों की भाषा अस्पष्ट है, जो कि इसके दुरुपयोग की वजह बन सकती है। कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए फिलहाल 2012 के कानूनों को ही लागू रखने का निर्देश दिया है, जबकि इस पर 19 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया है।

