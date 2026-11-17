कभी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे विजेता दहिया अब सोशल मीडिया पर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। अब यूपी चुनाव से पहले उनका एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने ओवैसी और कांग्रेस को लेकर क्या कहा?

अभिजीत दीपके के पुराने साथी खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। यह साथी हैं विजेता दहिया। यह वहीं विजेता दहिया हैं जो कभी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी का एक बड़ा चेहरा भी थे। फिर नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान उनकी बर्गर वाली वीडियो को लेकर हुआ हंगामा भी आपको याद ही होगा। अब विजेता दहिया सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के जरिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी को लेकर मची हलचल पर एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की धुलाई कर दी। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन भी किया है।

गौरतलब है कि अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से पहले यहां राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीते सप्ताह एक अहम घटनाक्रम में दलितों और मुसलमानों को केंद्र में रखने वाले एक नए राजनीतिक गठबंधन का उदय हुआ है। यहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों ने इस गठबंधन को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का नाम दिया है।

चंद्रशेखर आजाद को मोर्चे की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। वहीं ओवैसी और आजाद की इस पार्टी ने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। इस गठबंधन को सीधे तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अब दलितों और मुसलमानों का वोट बंटकर नए गठबंधन को जाएगा। विजेता दहिया ने इस तरह की चर्चाओं पर ही अपनी राय रखी है।

क्या बोले विजेता दहिया? विजेता दहिया ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील पोस्ट कर अपनी बातें रखीं। उन्होंने अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद को भाजपा का B टीम कहे जाने पर नाराजगी जताई। विजेता दहिया ने कहा, “अब चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी की B टीम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें चुनाव तो जीतना नहीं है, वो बस वोट काटेंगे। तो मुझे एक बात बताओ जब दिल्ली में चुनाव थे तो लड़ाई किसके बीच थी? आम आदमी पार्टी और बीजेपी। ये तो क्लियर था कि कांग्रेस का कोई चांस नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा। जीरो सीट आई लेकिन उन्होंने कई सीट पर वोट काटे और बीजेपी जीती।”

दहिया ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन कोई और चुनाव लड़े तो वो B टीम कैसे हो जाता है। उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए कहा, “बिहार में AIMIM के बारे में कहा गया कि इनको जीतना नहीं है, ये तो बस वोट काटेंगे। अंत में क्या हुआ? कांग्रेस ने 6 सीट जीती और AIMIM ने 5 सीट।”