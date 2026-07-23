छात्रों के आंदोलन को किसने किया हाईजैक? CJP से निकाले गए विजेता दहिया का जवाब

CJP से निकाले गए विजेता दैया ने नीट आंदोलन, प्रेमानंद महाराज विवाद और पुलिस लाठीचार्ज पर बड़े खुलासे किए हैं। विवाद तब शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया पर सामने आये एक वीडियो में दहिया जंतर-मंतर के पास एक फास्ट-फूड दुकान में देखे गए।

हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता पद से हटाए गए विजेता दहिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर विवादित टिप्पणी, नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और आंदोलन को हाईजैक किए जाने के राजनीतिक आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) ने अपने प्रवक्ता विजेता दहिया को मंगलवार को पद से हटा दिया था। कॉजपा ने यह कार्रवाई उस वीडियो के सामने आने के बाद की, जिसमें उसके 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बीच वह बर्गर खाते हुए देखे गए थे। कॉजपा ने एक बयान में कहा कि दहिया का आचरण आंदोलन के मूल्यों के अनुरूप नहीं था।

अब न्यूज18 से बातचीत में जब विजेता दहिया से पार्टी से निकाले जाने और प्रवक्ता पद से हटाए जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी एक टिप्पणी के कारण "कुछ मनुवादी आतंकी" उनके पीछे पड़ गए थे। विजेता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, "उन्होंने (प्रेमानंद) ये बोला है कि जो आसाराम है जो कि कन्विक्टेड रेपिस्ट है, ये मानो कि वो मेरे राम हैं मेरे ठाकुर हैं और ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मुझे सही नहीं लगी इसलिए मैंने ये कहा कि हां भाई मेरे लिए वो महाराज नहीं हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच है।"

बर्गर विवाद और प्रदर्शन में संघर्ष का दावा विजेता ने बर्गर खाने पर हुए विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने आलोचकों को "बीजेपी के अंधभक्त" करार देते हुए कहा, "मैं पिछले 50 दिन से अपना खून पसीना सब कुछ दे रहा हूं। लगातार 10-12 घंटे खड़े रहा। मीडिया बाइट्स भी दे रहा हूं। सारा प्रोपेगेंडा डीबंक कर रहा हूं।" उन्होंने आगे बताया, "पिछले दो रातों से मैं एक मिनट भी सोया नहीं था क्योंकि ये इनपुट था कि पुलिस हमें यहां से रिमूव कर देगी तो मैं पहरे पे लगा हुआ था।"

नीट आंदोलन का राजनीतिकरण आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस नीट आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। इस पर विजेता दहिया ने स्पष्ट किया कि CJP का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, "जिन बच्चों की सुसाइड से मृत्यु हो गई नीट पेपर लीक की वजह से करोड़ों युवा डिप्रेशन में हैं... जिसको हाईजैक करना हो कर लो लेकिन यार वो जो युवा हैं आप उनको न्याय दिलवा दो।"

राजनेताओं के शामिल होने पर उन्होंने कहा, "विपक्षी पार्टियां जो होती हैं.... उनका काम कोई लूडो या सांपसीढ़ी खेलना नहीं होता। राजनीतिक पार्टियों का काम राजनीति करना है।" उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद, पवन खेड़ा (कांग्रेस), और टीएमसी जैसी कई पार्टियों के नेता वहां आए थे। उन्होंने कहा, "जो भी आए आओ यार तुम्हें क्रेडिट चाहिए ले लो लेकिन आप छात्रों को न्याय दिलवाओ।"

दो रातों से सोए नहीं थे- विजेता दहिया इससे पहले आलोचनाओं का जवाब देते हुए दहिया ने कहा कि लोगों ने यह नहीं देखा कि वह भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों की तरह दो रातों से सोए नहीं थे। उन्होंने कहा, ''आप मुझे ऐसे जवाबदेह ठहरा रहे हैं जैसे प्रदर्शनकारी होना मेरा काम है।'' कॉजपा ने दहिया की ''बेहद असंवेदनशील कृत्यों'' की निंदा की।

कॉजपा ने बयान में कहा, ''हम अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के बेहद असंवेदनशील कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। उनके वीडियो उस समय सामने आए, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और हमारी टीम पुलिस की बर्बर कार्रवाई का सामना कर रही थी। ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, यह पूरी तरह से गलत निर्णय को दर्शाता है और हमारे आंदोलन के मूल्यों एवं सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है।''

बयान में कहा गया, ''हम विजेता दहिया को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा रहे हैं और उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं।'' यह विवाद तब शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया पर सामने आये एक वीडियो में दहिया जंतर-मंतर के पास एक फास्ट-फूड दुकान में देखे गए। उसी समय पुलिस संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रही थी। वीडियो में एक व्यक्ति दहिया से यह सवाल करते हुए भी दिखा कि वह प्रदर्शनकारियों के साथ रहने के बजाय रेस्तरां पर क्यों मौजूद हैं।

फिर खुद का बर्गर खाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया आलोचनाओं का जवाब देते हुए दहिया ने खुद का बर्गर खाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और विवाद को खारिज किया। उन्होंने कहा, ''मैंने बर्गर क्यों खाया? आज यह बड़ा मुद्दा बन गया है। कोई बर्गर क्यों खाता है? वह भूखा है। वह बर्गर खाना चाहता है। बस इतनी सी बात है। मैं भी बहुत भूखा था। और जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, तो आपका मन अच्छा महसूस करता है।''

उन्होंने कहा कि लोग प्रदर्शन से जुड़े लोगों द्वारा किए गए कामों को नजरअंदाज कर रहे हैं। दहिया ने कहा, ''लोग यह नहीं देखते कि मैं भी उन लोगों की तरह दो रातों से सोया नहीं हूं जो प्रदर्शन स्थल पर हैं। आप मुझे ऐसे जवाबदेह ठहरा रहे हैं, जैसे प्रदर्शनकारी होना मेरा काम है। आपने मुझे इस पद पर नहीं चुना है।''