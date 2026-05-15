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विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रखे जाने वाली सफेद तौलिया हटवाई, आखिर क्यों किया ऐसा

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी नई तस्वीर में विजय उसी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए, लेकिन इस बार कुर्सी पर सफेद तौलिया नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जनता की आवाज सुनने वाली राजनीति का उदाहरण बताया।

विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रखे जाने वाली सफेद तौलिया हटवाई, आखिर क्यों किया ऐसा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख विजय एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उनके दफ्तर में की गई एक छोटी सी पहल है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी कुर्सी पर रखा जाने वाला सफेद तौलिया हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसे वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

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पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय से अपील की थी कि सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगाने की परंपरा खत्म की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह व्यवस्था अब सिर्फ स्वच्छता का साधन नहीं रह गई, बल्कि सत्ता और विशेषाधिकार का प्रतीक बन चुकी है। लिसिप्रिया ने अपने पोस्ट में लिखा था कि भारत में वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए इस तरह की परंपराओं पर रोक लगनी चाहिए।

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क्यों चर्चा में आ गई विजय की यह तस्वीर

कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी नई तस्वीर में विजय उसी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए, लेकिन इस बार कुर्सी पर सफेद तौलिया नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जनता की आवाज सुनने वाली राजनीति का उदाहरण बताया। कई यूजर्स ने कहा कि विजय सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं पर करीब से नजर रखते हैं और लोगों की भावनाओं को समझते हैं। वहीं, कुछ लोगों ने इसे केवल प्रतीकात्मक बदलाव बताते हुए कहा कि असली बदलाव प्रशासन और नीतियों में दिखना चाहिए।

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भारत के कई सरकारी दफ्तरों में वर्षों से कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगाने की परंपरा चली आ रही है। शुरुआत में इसका उद्देश्य गर्म मौसम में कुर्सियों को साफ रखना और पसीने से बचाना था, लेकिन समय के साथ यह सरकारी रुतबे और अफसरशाही संस्कृति का हिस्सा बन गया। विजय की ओर से इसे हटाने के कदम को उनके समर्थक जनसरोकार वाली राजनीति से जोड़ रहे हैं। वहीं, लिसिप्रिया कंगुजम ने भी विजय का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह साबित करता है कि आम लोगों की आवाज सुनी जा रही है और बदलाव संभव है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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